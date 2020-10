Colombia está lista para la segunda batalla, una que será más exigente

Colombia ya pasó la primera prueba, superó la presión del estreno en la eliminatoria al Mundial de Catar. Y lo hizo de manera clara, con un 3-0 contra Venezuela, un rival que poco lo exigió. Ahora viene un segundo reto que seguramente será más complejo, de mayor cuidado, de más exigencia. Se trata de visitar a la Chile de Reinaldo Rueda, a la Chile dolida porque les quitaron un penalti en Uruguay, donde perdió 2-1; a la Chile que se renueva, pero mantiene varios símbolos.

Las realidades son diferentes en lo deportivo debido a la situación de ambas selecciones, a una Colombia que ganó, goleó y no se despeinó, y a una Chile que luchó con coraje y perdió en Montevideo, de donde se fue con la amargura y la idea de que debió lograr un resultado positivo.



Chile tiene siete ausencias por lesión o covid-19 y un once que apenas ha podido ser pulido, mientras los colombianos han revalidado su eficacia con un equipo lleno de figuras como James, Cuadrado, Barrios y la pareja estelar del Atalanta de Muriel y Zapata, que mete miedo y que es vista con cautela por el rival austral.



Colombia tiene equipo pesado para intimidar, para pensar en ganar de visitante, como es la idea de Carlos Queiroz, esa de salir a buscar los puntos en todas partes, aunque el partido sea en Santiago, en el estadio Nacional, que es una plaza siempre adversa aunque ahora esté vacía. En la victoria 3-0 ante Venezuela en Barranquilla, Colombia mostró toda su contundencia en la primera mitad, con sus artilleros inspirados, pero no se exigieron al máximo en el segundo tiempo, no fue necesario. Por eso hoy se verá una verdadera Colombia.

James afina puntería en Santiago de Chile. Foto: FCF

“Queremos una mentalidad ganadora y un equipo que sabe lo que tiene que hacer, un equipo con compromiso”, dijo Queiroz ayer.



La Selección llega a este segundo partido con un bloque consolidado, pero que, al igual que las otras selecciones, ha sentido el rigor de las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus y por las lesiones. No tiene a David Ospina, pero Camilo Vargas respondió bien en el primer partido. Perdió a Santiago Arias por lesión, pero confía en el desempeño de Stefan Medina, sobre todo en su orden defensivo. No está Mateus Uribe, pero está Jefferson Lerma, que tuvo gran desempeño en Barranquilla. Así que el equipo está sólido para esta segunda batalla, en Santiago.



Chile tiene bajas en su defensa, en la zona donde mejor se mueve Colombia: esta vez no están Claudio Bravo, Gary Medel ni Guillermo Maripán. La buena noticia para Reinaldo Rueda es que recuperó a Mauricio Isla, gran ausente en la derrota 2-1 ante Uruguay, en Montevideo, por no tener un test PCR negativo. Y con Isla hay que tener cuidado, porque es la voz de la experiencia y de una salida de vértigo sobre la banda derecha, es decir, la izquierda de Colombia, donde esperan Mojica, Lerma, Muriel, en caso de no haber novedades, como se presupone para este partido.



“Pudimos ver a Colombia en un partido que resolvieron muy temprano. Son muy buenos jugadores y vienen con harto rodaje en sus equipos”, señaló el defensor central Francisco Sierralta (Watford/Inglaterra), uno de los hombres destacados de la zaga del equipo de Rueda.



Los chilenos le hicieron frente a Uruguay el pasado jueves con los veteranos Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, baluartes de la generación dorada que ganó dos copas América consecutivas y que serán nuevamente la columna vertebral ante Colombia.

La plaza chilena ha sido históricamente difícil para la Selección Colombia, aunque venció 3-1 en 2012 y empató 1-1 en 2015, por lo que la tendencia se presume favorable para la Tricolor. La necesidad de sumar puntos de la Roja será clave en el partido, esa presión que tienen los de Rueda, algo que Colombia puede aprovechar.



El partido será a las 7:30 p. m. (hora colombiana), momento para que James y su corte salgan a la cancha a buscar otra victoria en la ruta hacia Catar.



