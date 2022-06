Meluk le cuenta (Elecciones presidenciales: gran polémica en Dimayor)

Las más recientes elecciones de Fernando Jaramillo en su calidad de presidente de la Dimayor tienen prendido el fogón de la cocina política del fútbol. Un fogón que jamás se apaga.

Jaramillo tiene razón en algo: no puede convocar a una asamblea para definir cada una de las elecciones y decisiones que toma a diario a sabiendas de que cada vez que elija entre diferentes escenarios dejará contento a unos y enfurecidos a otros.

Asamblea de la Dimayor. Foto: Dimayor

La polémica por las comisiones

Los clubes opositores a Jaramillo lo tratan de dictador parcializado. Esa minoría activa, pero con voz alta y con caja de resonancia, ha explotado en la opinión pública la renuncia de las comisiones disciplinarias del campeonato y de la Dimayor porque Jaramillo no permitió que se acataran de manera inmediata sanciones para el ingreso de público a unas tribunas para los partidos Millonarios vs. Nacional y Medellín vs. Tolima, de los recientes cuadrangulares semifinales.



Un hecho delicadísimo, gravísimo, sin antecedente reciente. Una división gigante entre los poderes ejecutivo y judicial de la Liga. Un asunto mayúsculo.

Partamos de un punto indiscutible: las decisiones y sanciones por violencia o mal comportamiento de hinchas deben ser cada vez más, y más rigurosas y severas. Tolerancia cero en ese aspecto. Sin embargo, los castigos impuestos y en ocasiones levantados por esas mismas comisiones que dimitieron son y han sido un chiste.

Es verdad que las decisiones de esas comisiones casi siempre han sido abiertamente políticas, pues la presidencia de la Dimayor por más que alegue razones hasta de orden público y tal, pues no puede ir tumbando y desconociendo los fallos judiciales. La Dimayor siendo Dimayor.

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor. Foto: Dimayor

Cuando hubo un muerto por los disturbios de barras criminales de Unión Magdalena y Junior, las mismas comisiones que renunciaron indignadas habían levantado con una leguleyada la sanción para no afectar la taquilla de Junior en su juego contra Nacional. La Dimayor siendo Dimayor.



La sanción contra Millonarios, el florero de Llorente de los indignados ‘magistrados de la Liga’, fue comunicada en un día atípico, viernes, apenas 27 horas antes del superclásico definitivo contra Nacional para el que toda la boletería estaba vendida.

Los recursos interpuestos por Millonarios, todos negados, se resolvieron en apenas unas horas el mismo sábado del partido y, por decisión de Jaramillo, tras consultas con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, se aplazó la aplicación de la sanción apenas tres horas antes del juego. Todo el episodio es tan insólito, tan Dimayor…

(Le puede interesar: Dimayor: se conoce carta de renuncia de miembros de Comisión Disciplinaria)



En unos cuadrangulares semifinales exprés, en los que no hay tiempo ni respiro, la administración de justicia también debe ser exprés. Pero mientras los partidos se juegan uno tras otro a toda velocidad, las comisiones hoy dimitentes dictan sentencia después de estirar los brazos y bostezar.



Así, por ejemplo, el mal comportamiento de los hinchas de Millonarios en el juego contra Junior del miércoles debió ser reportado con un llamado de urgencia esa misma noche, o en la madrugada del jueves, en los informes del árbitro y el comisario. Si a ellos les tocaba trasnochar, pues les tocaba, como ha ocurrido, ocurre y ocurrirá con todos los trabajadores en situaciones extraordinarias, de atención prioritaria.



Entonces, a primera hora del jueves, con ese llamado de urgencia, –es un ejemplo, no lo olviden– y de manera virtual si era el caso, la comisión del campeonato se debió reunir para sancionar. Y durante todo el resto del jueves se resolvían los recursos que se interpusieran, como lo hicieron el mismo sábado del partido.



En caso de sostener las penas, pues se le da al equipo castigado un día para que pueda hacer efectiva la sanción, cerrar tribunas, preparar la logística, poner sobre alerta a las autoridades locales y de policía, y la gente sabe si puede ir o no y no se queda en la puerta del estadio presionando su entrada a las malas, boleta en mano. Pero no: acá fue la Dimayor siendo más Dimayor que nunca.

La renuncia de las siempre discutidas y poco confiables comisiones de disciplina del campeonato y de la Dimayor es un caso gravísimo, de verdad, para la institucionalidad de la Liga. Las cortes de la Liga acusan de interferencias y favorecimientos al presidente de la Liga, que, haya sido por lo que fuere, se las pasó por encima. Las elecciones presidenciales tomadas por Jaramillo son un hecho...





MELUK LE CUENTA



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

​@MelukLeCuenta

