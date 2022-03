El fútbol colombiano tendrá este jueves sus propias elecciones. En medio de la muy posible eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022 y aún bajo la sombra de la sanción e investigación de varios jerarcas de la cúpula directiva por la reventa de boletas de la pasada eliminatoria del Mundial de Rusia 2018 y con las tensiones de siempre de varios equipos profesionales en la Dimayor por la repartición de los recursos y el manejo administrativo y gerencial, se llevará a cabo la asamblea general de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la cual escogerá a los integrantes del comité ejecutivo por los próximos cuatro años.



(Le puede interesar: Carlos Valdés estalla por elecciones: 'Hay que reformar ese nido de ratas').

Todo apunta a que será jornada de reelecciones. Diferentes fuentes directivas consultadas por EL TIEMPO aseguran que serán reelegidos el presidente Ramón Jesurún, los vicepresidentes Álvaro González Alzate y Fernando Jaramillo –este último enfrenta un movimiento de oposición minoritario que busca sacudirlo, liderado por Santa Fe y Llaneros–, y los vocales Juan Fernando Mejía, Luis Gabriel Miranda y Elkin Arce. Tal como dijo uno de los presidentes de equipo: “Serán los mismos con las mismas”. Solo Claudio Cogollo, de la rama aficionada, saldrá por cumplir tres periodos, el máximo permitido por la ley.



Jesurún, González, Cogollo y Arce fueron sancionados económicamente por la Superintendencia de Industria y Comercio por el escándalo de la reventa de boletas para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, y la Federación como entidad tuvo que pagar una multa de 18.000 millones de pesos.El presidente Jesurún, que llegó al cargo de la FCF en 2015, tras la renuncia de Luis Bedoya –procesado en Estados Unidos en el marco del escándalo de sobornos en la Conmebol–, tiene su continuidad prácticamente garantizada.

Jesurún y González, sólidos

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro González, Ramón Jesurún y Carlos Queiroz, el día de la presentación del portugués como DT de Colombia. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

Jesurún goza del respaldo de Álvaro González, gran zar del fútbol colombiano, es decir, de las 34 ligas departamentales aficionadas, y entre los clubes no ven otra figura que pudiera amenazarlo, ni se escuchan voces disonantes. Cabe recordar que la asamblea general de la FCF, que está compuesta por 69 representantes, 35 equipos profesionales (pueden ser 36 si se reafilia al Cúcuta Deportivo, el miércoles, en asamblea extraordinaria de la Dimayor) y 34 ligas departamentales aficionadas, elegirá a 5 de los 7 integrantes del comité ejecutivo.



Los vicepresidentes, por derecho propio según los estatutos, tienen puesto fijo, pero deberán ser ratificados en sus propias elecciones internas de Dimayor y Difútbol.



Además, tal como varios presidentes de equipos le dijeron a este diario, pese a la probable eliminación de la Selección del Mundial, la gestión administrativa de Jesurún es “muy buena”, al punto de que las finanzas de la FCF son saludables.



(Además: Egan Bernal: el emotivo mensaje de su madre por la destacada recuperación).



“Como directivo no ha fallado. La plata que nos ha dado a los clubes ha sido excelente. Los balances y números también. Y a los jugadores y cuerpo técnico de la Selección les dio todo, como a todas las selecciones”, dijo Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.



Y si Jesurún está firme, ni hablar de González, el controvertido dirigente que recientemente tuvo un fuerte cruce con Carlos Queiroz, el extécnico de la Selección Colombia, de quien dijo que se había ido por cuenta propia, lo que fue desmentido por el portugués, que a su vez lo llamó “mentiroso” y “falso” y lo acusó de “hacerle el cajón”.



González ya lleva 35 años como presidente de la Difútbol y 29 como integrante del comité ejecutivo de la FCF. Y seguirá. Tulio Gómez, dueño del América, dijo: “Yo votaré por Jesurún y Jaramillo. Y en cuanto a González, es intocable, está más poderoso que nunca”.



Lo que sí tendrán que resolver los clubes profesionales y aficionados este jueves son los otros representantes en el comité ejecutivo de la FCF. Actualmente, por la Dimayor como vocales están Juan Fernando Mejía (expresidente del Deportivo Cali) y Luis Gabriel Miranda (exdirectivo de Santa Fe).



Un directivo, que pidió no ser mencionado, contó que Mejía tiene intención de continuar y que ya ha hecho 'lobby' con los equipos para que lo respalden. Además, que ha dejado claro que no busca amenazar la presidencia de Jesurún. En cuanto a Miranda, algunos dirigentes cuestionan que no es de las entrañas del fútbol. “Ni lo conocemos bien ni nos acordamos de su nombre”, dijo uno de ellos. Sin embargo, otra alta fuente dijo que su permanencia está asegurada: “Él es la ficha que representa a Eduardo Méndez en el comité ejecutivo de la federación”.



(Siga leyendo: ¿Quién es 'Manga' Escobar, el futbolista condenado por abuso en Islandia?).

¿Quién por Cogollo?

Facebook Twitter Linkedin

Claudio Javier Cogollo, dirigente de Norte de Santander, está en el Comité Ejecutivo desde 2010. Foto: Facebook

En cuanto a las ligas departamentales, lo que es un misterio es el reemplazo de Cogollo. Un presidente de una liga dijo: “Esperaremos hasta el minuto 90”. Se sabe que la decisión pasará por los movimientos de “don Álvaro”, como se refieren a él.



Sonó el nombre del presidente de la liga de Cundinamarca, Gerson Ballesteros, pero hay quienes coinciden en que González no quiere perderlo como alfil en ese departamento. EL TIEMPO habló con Ballesteros, y no quiso dar detalles. Otro nombre que ha sonado en algunos círculos de dirigentes es el del propio hijo de González, Álvaro, pero esto no lo ven factible. “Álvaro González es tan zorro y tan hábil que no puede cometer esa torpeza”, dijo uno de ellos. Otras fuentes sugieren que a ese asiento puede llegar una cuota antioqueña al comité de la FCF.



El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, al ser consultado por este diario sobre el proceso electoral del fútbol, dijo: “Lo único que esperamos es un proceso trasparente y que cumpla con la ley. El ministerio no tiene ninguna otra actuación posible”.



(Puede leer: Once Caldas gestiona tener su propio estadio fuera de Manizales).

Dimayor: almuerzo y tensión

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor. Foto: Dimayor

El miércoles pasado, en el exclusivo restaurante 'La Mesa del Buen Vivir', ubicado en la zona G de Bogotá, se reunieron tres pesos pesados de la dirigencia del fútbol colombiano: Ramón Jesurún, Fernando Jaramillo y Eduardo Méndez. En la charla, acompañada de una fina botella de vino –la cava del restaurante es una de las más reconocidas de la ciudad–, Méndez dejó en claro cuál será su posición en la asamblea del jueves. “No estoy en contra de usted, Fernando, pero sí de la gestión del presidente de la Dimayor. El fútbol es de amigos y los amigos pueden tener serias diferencias”, le dijo.



“Ese almuerzo no sirvió para mayor cosa, porque Méndez no cambió su posición. Incluso le hizo más reclamos. Jaramillo le dijo que el solo hecho de que le manifestara que no tenía nada personal contra él ya era un avance. Jesurún no fue más que un buen tercero, como un testigo”, le contó una alta fuente a EL TIEMPO.

En todo caso, Méndez, a quien califican como el ‘jefe de la oposición’, mostró los dientes. Está en contra del presidente de la Dimayor, ya se lo dijo, y en la asamblea va a atacar, y no es el único. Se dice en los corrillos de directivos que son entre 4 y 6 los opositores férreos a Jaramillo (liderados por Santa Fe, Llaneros, La Equidad y Patriotas), sin incluir en esa lista a otros clubes inconformes y críticos con la actual administración de la Dimayor, pero que hasta el viernes no manifestaban un voto directo en contra de Jaramillo o por el cambio de presidente de la rama profesional.



Presidentes de clubes le afirmaron a este diario que Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, el equipo que perdió de manera escandalosa en los últimos minutos la polémica definición de la Primera B con el Unión Magdalena, estaría buscando “pruebas” para cuestionar la honestidad y transparencia de Jaramillo como presidente de la Dimayor. “Lo quiere empapelar”, dijo uno de los directivos.



En la lista de equipos “inconformes” con la actual administración son mencionados Jaguares, Junior, Barranquilla, Tolima, Fortaleza y Unión Magdalena.



(No deje de leer: Abramovich, apartado del Chelsea y con el resto de sus bienes congelados).

Estrategia de la oposición

Facebook Twitter Linkedin

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. Foto: Cortesía Santa Fe

En todo caso, la oposición, hasta el viernes pasado, seguía siendo minoría y no tendría los votos necesarios (18, en caso de que Cúcuta sea readmitido, pues es evidente contrario) para imponer la salida de Jaramillo. La política del fútbol es dinámica y ya se sabe (y se ha visto) que todo puede cambiar en horas, más cuando las decisiones se tomarán entre miércoles y jueves. Por eso, las próximas 48 horas serán cruciales.

En palabras de un directivo muy influyente, “la oposición, y los inconformes le van a mostrar los colmillos a Jaramillo, aunque no tienen cómo morderlo pues no tienen los votos para sacarlo”.



Otro importante presidente de club dijo: “La idea de los de siempre es llegar a atacar y maltratar a Jaramillo a ver si lo aburren, a ver si él se siente manoseado u ofendido y renuncia, porque no tiene por qué aguantarse insultos y malos tratos”.



EL TIEMPO habló con Méndez, quien confirmó su oposición al presidente. “Santa Fe pide la cabeza del presidente de la Dimayor porque no ha cumplido lo que prometió, que era traer más recursos para todos. ¿Cómo es posible que la Dimayor no haga más para conseguir más recursos? Alrededor de 18 equipos tenemos dificultades para subsistir. Jaramillo prometió que si veía que tenía alguna oposición, renunciaba, y la oposición existe”, dijo.



Su propuesta es que se contrate una firma que reciba hojas de vida de aspirantes a la presidencia y que los dirigentes elijan tras conocer propuestas. Además, apuntó a que el gran fallo de Jaramillo fue el manejo que le dio al caso del Cúcuta, que fue liquidado, desafiliado y que probablemente sea readmitido en la Dimayor el próximo miércoles. “Es terrible que la Dimayor no lo haya salvado; apenas necesitaba 1.200 millones de pesos para sus pagos, y cualquiera de nosotros puede tener ese problema. La plata es de los clubes, no es de la Dimayor”, afirmó Méndez.



(Puede leer: Los diez pilotos mejor pagados de la Fórmula 1).

Plata de TV, el eterno lío

Facebook Twitter Linkedin

Transmisión del fútbol en TV. Foto: Mauricio MoreNo. EL TIEMPO

Pero el verdadero y único asunto es la repartición y manejo de los dineros de los derechos de TV. Algunos de los clubes grandes insisten en el tema de la redistribución de esos recursos por ser ellos los generadores de las suscripciones al Canal 'Win Sports +' y de las audiencias mayoritarias. Consideran que por eso deben tener más ingresos respecto a los otros equipos.



En ese sentido, un directivo de uno de los equipos poderosos de la Liga, y quien pidió no ser mencionado, dijo: “Jaramillo no ha querido citar asamblea para evaluar los diferentes proyectos para establecer una nueva repartición de recursos. Hay tres equipos que manejan el 80 por ciento de la audiencia, Millonarios, Nacional y América, y un cuarto que puede ser Junior o Cali si son finalistas. Pero en un Jaguares-Cortuluá la tendencia tiende a cero”.



Este mismo directivo se queja de que haya equipos que por su crisis piden ayuda particular, como el caso del Cúcuta. “La labor de un gremio no es salvar las malas administraciones de quienes lo integran. Si hay 18 o 19 necesitando plata, ¿por qué se la van a dar a uno y no a los 18?”, dice.



Otros directivos manifestaron que votarán por la continuidad de Jaramillo, aunque no están conformes con él, por “promesas no cumplidas”, y porque lo consideran “ficha de Millonarios” en la discusión del reparto de los dineros de la TV. Jaramillo hizo parte de la junta directiva del equipo y fue propuesto por Millonarios para llegar a la presidencia de la Dimayor en agosto del 2020, en reemplazo de Jorge Enrique Vélez.



Un dirigente de un equipo de gran campaña deportiva en los últimos años y que pidió no ser identificado dijo: “Hoy creo que votaré por Fernando, porque sacarlo sería peor, pero estoy inconforme con su gestión. No es posible que la Dimayor nade en plata, dé utilidades, y los clubes pasen pobrezas”.



(Lea también: Cristiano Ronaldo, el histórico, golazos con el Manchester United).



EL TIEMPO intentó hablar con Jaramillo, pero no fue posible. En lo que va de su gestión, la Dimayor firmó una “alianza estratégica” de 12 millones de dólares con la firma Genius Sports (apuestas) y otras por unos 500.000 dólares con Cabify y Pago Fácil.



Si llegara a presentarse un movimiento en la presidencia de la Dimayor, hay nombres que se han mencionado como el de Juan David Pérez, expresidente de Nacional, y Óscar Astudillo, expresidente de la FCF y del Cali.



Así las cosas, aunque persistan la tensión y las discrepancias de directivos, y aunque la Selección no logre ir al Mundial, hoy el panorama de las elecciones del fútbol es de reelecciones.

DEPORTES