En un partido que comprometía tanto la punta de la tabla de posiciones del fútbol colombiano como el descenso, Patriotas y Pasto no se hicieron daño y liquidaron su enfrentamiento 1-1.

La visita tenía la victoria en el bolsillo, gracias al tanto anotado por Léiner Escalante al minuto 20 de la primera parte, pero se descuidó al final y cedió la opción de pasar al frente del campeonato.



El local tuvo que esforzarse al máximo y en el final del compromiso, ya cuando todo estaba liquidado en el primer período, llegó el gol salvador de Iván Rivas, que generó felicidad en el camerino del elenco boyacense.



Al 45 + 5 hubo penalti por mano en el área pastusa: Cristian Barrios cobró, y el arquero Ederson Cabezas atajó. Sin embargo, el tiro se repitió porque el portero se adelantó. Patriotas cambió de cobrador, Iván Rivas pateó e igualó las acciones.



Pasto tenía la opción de asegurar la clasificación a los ocho mejores del torneo, pero lo aplazó, el empate no le ayudó. Sigue como líder del torneo, pero puede perder ese primer lugar en la tabla, según el resultado del juego entre Águilas Doradas y el Cali. Si el elenco de Leonel Álvarez saca los tres puntos, pasaría a comandar el torneo.

Cortuluá, último



Patriotas estaba obligado a ganar para alejarse un poco del descenso, pero el resultado le sirve para seguir ‘con vida’. Orientado por José ‘Cheché’ Hernández, sigue comprometido, es penúltimo y tiene opciones matemáticas de salvarse.



La Equidad y Cortuluá empataron a un gol, mientras que Envigado venció 0-2 al Pereira, en dos juegos más de la fecha.



Este miércoles, Tolima vs. Alianza Petrolera (3:10 p. m., TV de Win Sports), Águilas Doradas vs. Cali (6 p. m., TV de Win Sports +), y a las 8:05 cerraba la jornada del día América de Cali vs. Jaguares (TV de Win Sports +).

Así está la tabla

1.Pasto 30

2. Millonarios 28

3. Nacional 28

4. Medellín 28

5. Santa Fe 28

6. Águilas Doradas 27

7. Pereira 25

8. Once Caldas 25

9. Junior 24

10. Equidad 24

11. Magdalena 24

12. América 23

13. Envigado 22

14. Bucaramanga 21

15. Alianza Petrolera 16

16. Tolima 16

17. Jaguares 15

18. Patriotas14

19. Cali11

20. Cortuluá10







