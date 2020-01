El Suroriente de Bogotá se viste de finales

Un total de 26 equipos en las categorías Prejuvenil (sub15), Juvenil (sub19) y Femenino (Sub19) estarán presentes este sábado y domingo en las finales del XXXI Torneo de Fútbol Hexagonal de Suroriente – Copa IDRD 2019 - 2020.

El Parque San Cristóbal será el epicentro donde se vivirá la fiesta más importante del fútbol aficionado de Bogotá. Maracaneiros y Estudiantes F.C. en la categoría juvenil, son los candidatos al título 2020, partido que tendrá la transmisión en directo de Canal Capital, este domingo a partir de la 1:00 p.m.



En un compromiso sin precedentes, los ‘Maracas’ consiguieron el cupo a la final luego de vencer por goleada (4-0) al Club Estrella Roja. En el otro duelo que entregó el segundo finalista, Estudiantes F.C venció en un reñido partido a Newells Old Boys 3 goles por 2.



Año tras año, el tradicional el Torneo del Suroriente continúa siendo la ventana para que decenas de jugadores bogotanos y de otras regiones del país, salten al balompié profesional.



Equipos de primera división como Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali, Patriotas, e Independiente Medellín, han disfrutado del talento de jugadores egresados del ‘Torneo Joven de Colombia’, como Fabián Vargas, Andrés Pérez, Kilian Virviescas, Gabriel Díaz, Edwin Herrera (Santa Fe y Selección Colombia Sub-23), Cristian Bulla, Juan Daniel Roa, Sebastián Salazar, John Velásquez, Almir Soto y Ómar Rodríguez, entre otros.





En la categoría juvenil se conocerán los campeones y se premiará primero y segundo lugar en las Copas Oro y Plata.

Programación Finales Categoría Juvenil

Sábado, enero 18 de 2020 – Estadio Las Américas

3:00 p.m. Monserrate vs. América (3ºy4º Copa Plata)

Domingo, enero 19 de 2020 – Estadio Las Américas

9:00 a.m. Cardenales vs. Caterpillar Motor

1ºy2º Copa Plata

11:00 a.m. Newells Old Boys vs. Estrella Roja 3ºy4º Copa Oro

1:00 p.m. Maracaneiros vs. Estudiantes F.C.

1ºy2º Copa Oro



Tabla de goleadores - Juvenil



JUGADOR EQUIPO GOLES

Kevin Gómez Estudiantes FC 5

Julián Rubio Maracaneiros 5

Juan Forero Maracaneiros 2

Daniel Núñez Maracaneiros 2

Daniel Cerón Maracaneiros 2

Andrés Rojas Estudiantes FC 2

Cristóbal Rivera Cardenales Gold 2

Julián Hernández Cardenales Gold 2

David Guzmán Cardenals Gold 2

Manuel Teodoro Caterpillar Motor 2

Manuel Hernández Caterpillar Motor 2

David Basto Caterpillar Motor 2

Santiago Castro Caterpillar Motor 2

Valla menos vencida - Juvenil



EQUIPO GOLES

Maracaneiros 4

Caterpillar Motor 4

Newells Old Boys 5

Estrella Roja 5

Cardenales Gold 5

Estudiantes F.C. 7

Monserrate 9

América Andinos 19



La categoría prejuvenil tendrá seis compromisos a partir de las 8:00 de la mañana y conocerá a los mejores representativos en la Copas Oro, Plata y Bronce.





Programación Finales Categoría Prejuvenil



Sábado, enero 18 de 2020

8:00 a.m. Cardenales Gold vs. Estrella Roja

3º y 4º Copa Bronce Cancha alterna 1

10:00 a.m. Monserrate vs. Copavi

1º y 2º Copa Bronce Cancha alterna 1

11:00 a.m. Caterpillar Motor vs. Renovadores 3º y 4º Copa Oro Estadio

12:00 m. Old Capital vs. Real FC Cáqueza

3º y 4º Copa Plata Cancha alterna 1

1:00 p.m. Maracaneiros vs. La Gaitana 1º y 2º Copa Oro Estadio

2:00 p.m. Dinhos vs. América de Cali

1º y 2º Copa Plata Cancha alterna 1



Tabla de goleadores - Prejuvenil



JUGADOR EQUIPO GOLES

Carlos Quitian La Gaitana 7

Juan Zapata Old Capital 6

Juan Rojas Dinhos 6

Juan Quiroga Atlético Renovadores 5

Jhonatan Rincón La Gaitana 3

Juan Chamorro América De Cali 2



Valla menos vencida - Prejuvenil



EQUIPO GOLES

Maracaneiros 1

La Gaitana 1

Caterpillar Motor 1

Dinhos 3

Atlético Renovadores 4





En la rama femenina, Futuro Soccer B defenderá el liderato del hexagonal y se jugará el primer lugar del campeonato frente a Besser, juego que hará rodar el balón desde la 1:00 p.m.





Programación 5ª fecha categoría Femenina



Domingo, enero 19 de 2020

9:00 a.m. Bacatá vs. Halcones Cancha Alterna #1

11:00 a.m. Fortaleza vs. Futuro Soccer A Cancha Alterna #1

1:00 p.m.

Besser vs. Futuro Soccer B Cancha Alterna #1



Tabla de posiciones Femenina

P. Equipo PJ PG PE PP DG JL PTS

1. Futuro Soccer B 4 4 0 0 11 710 8

2. Besser 4 2 2 0 17 750 6

3. Fortaleza 4 1 2 1 7 690 4

4. Club Deportivo Bacatá 4 1 2 1 1 730 4

5. Futuro Soccer A 4 1 0 3 3 770 2

6. Halcones Bogotá 4 0 0 4 -31 740 0



