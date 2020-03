Reacción de la Comisión Arbitral a las acusaciones de Eduardo Pimentel

El máximo accionista del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, alborotó el ambiente de la Liga al asegurar que en el fútbol local los que deciden los resultados son los apostadores y luego ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos a quien le dé información al respecto.

Las declaraciones de Pimentel se dieron una vez terminó el partido entre Boyacá Chicó y Alianza Petrolera, que el equipo visitante empató en tiempo de reposición (2-2) y que desató las quejas del dirigente, en principio, contra el juez Luis Sánchez, y posteriormente, contra la Comisión Arbitral.



Esa entidad, que maneja los jueces en Colombia y que, por organigrama de la Federación Colombiana de Fútbol, es independiente de la Dimayor, tomó la primera medida tras las frases de Pimentel: el próximo partido del Boyacá Chicó tendrá VAR.



En la novena jornada, el equipo ajedrezado visitará a Equidad en Techo, el 17 de marzo. Ese juego, al igual que Pereira vs. Santa Fe, tendrá la ayuda del videoarbitraje.



No es la primera vez que un partido del Boyacá Chicó tiene VAR. Ya la Comisión Arbitral había escogido los dos clásicos contra Patriotas para el videoarbitraje.



Chicó, de hecho, será ahora el tercer equipo con más juegos con VAR: tres, solo superado por Medellín y Nacional, que lo han tenido en cuatro de sus encuentros.



Junior y América también tienen tres partidos con VAR. Tolima, Pasto, Chicó, Patriotas y Santa Fe tienen dos (los rojos de Bogotá tendrán otro el fin de semana). Con un juego están Millonarios, Equidad, Jaguares, Cali, Cúcuta, Rionegro y Once Caldas.



Alianza Petrolera, Bucaramanga y Pereira no han tenido juegos con el VAR, pero este último lo tendrá en la próxima jornada.



