Demanda en el TAS: incertidumbre del descenso y el paso a la semifinal

La clasificación de los ocho equipos que disputarán el título del segundo semestre en el fútbol colombiano y la definición de los dos equipos que se van a la B podrían verse afectadas por un caso pendiente que está en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por su sigla en francés) y que tendría que resolverse antes del próximo 3 de noviembre.

Sin embargo, la decisión de anticipar la última fecha del campeonato tomada por la Dimayor, dependiendo de algunos resultados que se den, podría hacer que, pase lo que pase en el TAS, no haya cambios.

¿Qué pasó? El problema comenzó el 26 de julio, cuando Rionegro y Tolima jugaron en el estadio Alberto Grisales. Ese día, el equipo tolimense inscribió en planilla al mediocampista Rafael Carrascal, pese a que el jugador había renunciado al club de Ibagué el 11 de julio y pese a que ya había sido presentado como jugador del América de Cali.



La Comisión Disciplinaria del Campeonato, en las dos primeras instancias, desestimó la demanda de Rionegro, que reclamó los puntos por mala inscripción del jugador. Pero en la instancia de apelación, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor (ente superior) le dio la razón y lo proclamó como ganador del encuentro.



Sin embargo, Deportes Tolima, al agotarse los recursos en Colombia, anunció, el pasado 3 de septiembre, que iba a llevar el caso al TAS. Y en ese punto está hoy el asunto, a la espera de una decisión definitiva.

Tabla trastocada

Si el TAS le devuelve los puntos al Tolima, todas las tablas del fútbol colombiano tendrían cambios. Hoy, el equipo es sexto, con 31 puntos. Pero con las tres unidades llegaría a 34 y ascendería a la segunda casilla.



También habría un cambio grande en la reclasificación, que entrega un cupo para la fase previa de la Copa Libertadores al primero de esa tabla que no haya sido campeón en la Copa Colombia o en la Liga. Si Tolima suma esos tres puntos, sería el nuevo líder del acumulado del año, con 78 puntos, uno más que Junior (que ya no cuenta por haber ganado la Liga 2019-I) y Millonarios.



Pero la mayor incidencia que podría tener esa decisión del TAS es en la tabla del descenso. Hoy, Rionegro se está salvando de regresar a la B: tiene 135 puntos, tres más que Unión Magdalena, penúltimo, y cuatro por encima del Huila, colero.



Si a Rionegro le quitaran ese partido ganado en el escritorio, hoy estaría en zona de descenso: tendría los mismos puntos de Unión Magdalena, pero los samarios evitarían la baja por diferencia de goles (-37 para Unión y -39 para Rionegro).



Los resultados de la última fecha, que se jugará mañana, podrían dejar sin mayores efectos lo que pase con el TAS (en especial si Tolima le gana a Medellín, Rionegro hace lo propio contra Millos y Unión no gana en Manizales). Habrá que esperar hasta el final de la jornada.



EL TIEMPO consultó con Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, qué pasaría en caso de que el TAS le devuelva los puntos a Tolima. “Nosotros vamos a esperar lo que pase en la última fecha, creemos que el tema no tendrá mayores afectaciones.



Dependiendo de lo que pase, pues aún tenemos tiempo para realizar el sorteo de los cuadrangulares, que comenzarán el fin de semana del 10 de noviembre”, explicó Vélez.

Cabe recordar que Carrascal fue habilitado provisionalmente para jugar con América. Sin embargo, los rivales del club en los tres primeros encuentros en que actuó el jugador (Rionegro, Santa Fe y Envigado) reclamaron los puntos. Todas las demandas fueron desestimadas.



José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes

En Twitter: @josasc