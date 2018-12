Las ocho vidas de Julio Comesaña en el Junior

Julio Avelino Comesaña no llegó a Colombia por la vía de Barranquilla. Lo contrató Millonarios en 1972 y ese año salió campeón. En Bogotá duró año y medio y luego llegó al Junior. Su casa, nada menos. Este uruguayo nacionalizado en Curramba, con idas y vueltas, ha hecho parte de la historia del club: ganó un título como jugador, en 1977, y dos como técnico, la Liga en 1993 y la Copa Colombia el año pasado. Y ahora, a los 70 años, en una segunda juventud, tiene al club al borde de un doblete histórico y a punto de saldar una vieja deuda, ganar un torneo internacional de Conmebol, la Copa Suramericana.

Cada vez que Fuad Char, el máximo accionista del Junior, levanta el teléfono para contratar a Comesaña, algunas voces de protesta aparecen. Pero últimamente se sale con la suya.



“Hay mucha gente que lo aprecia, pero también hay gente que no lo quiere. La generación pasada de hinchas, que lo ha visto pasar varias veces por el equipo, cuando lo contratan dice ‘Otra vez Comesaña, otra vez Comesaña’, pero creo hoy se lleva todos los méritos”, dice uno de sus mejores alumnos, Iván René Valenciano, hoy comentarista en Fox Sports.



Tomen nota y tomen aire: en Barranquilla han anunciado la contratación de Comesaña como técnico del Junior en 1991, 1992, 1997, 2002, 2008, 2014, 2017 y a mediados de este año. Y seguramente no será la última vez que lo hagan. Pero su estilo se ha adaptado muy bien al de los directivos y a la frenética forma como la ciudad vive alrededor del equipo. Ha llegado como solución, pero también lo ha hecho como salida de emergencia, como cuando lo contrataron en 2008 para salvar a Junior del descenso. No solamente lo sacó de la zona roja, sino que lo llevó a la final, que perdió con Once Caldas.



“Una de las cosas de admirar es la capacidad de decirte las cosas y hacértelas entender de una forma que a veces suena duro, pero te convence. Este, junto con el equipo de 1993-94, puede ser el mejor momento de Julio con el Junior”, agrega Valenciano.



¿Cuál es el secreto de Comesaña? “Sencillo: trabajar, conocer el club, conocer nuestra idiosincrasia. Como él dice, levanta una piedra en la sede y sabe qué es lo que se va a encontrar”, explica otro de sus alumnos, Víctor Danilo Pacheco.



Valenciano y Pacheco fueron los primeros jugadores exitosos de una gran camada de costeños que Comesaña ha sacado al fútbol profesional. Si bien ambos habían debutado antes con el equipo (Valenciano, con Miguel Ángel ‘Zurdo’ López, en 1988, y Pacheco, con Hugo Gallego, en 1990), fue Comesaña el que les dio la confianza para crecer.



“Julio le tiene mucha confianza al jugador costeño. Les da confianza y los pone a jugar sin ningún temor. Hay unos que apenas están debutando, como Gabriel Fuentes, Willer Ditta, Luis Díaz, y otros como el mismo Jarlan Barrera”, asegura Pacheco, y recuerda su experiencia: “Cuando él llega a Junior en 1991, se me acerca y me saluda: ‘Me han hablado muy bien de ti’, me dijo. Eso te llena de confianza: un entrenador que no te conoce personalmente, pero que te tiene referenciado, eso te motiva. Me fue llevando poco a poco, 15, 20 minutos, 45, hasta que me dio la oportunidad de ser titular”, añadió.



Valenciano también explotó en el fútbol profesional de la mano de Comesaña. En ese 1991 fue el goleador del campeonato, con solo 19 años: hizo 30 goles. “Él me sacó goleador. El consejo más importante fue sacarme goleador. Me preguntó que de qué jugaba, y le dije que de centro delantero. Y me respondió: ‘Si vas a hacer diagonales de tiro de esquina a tiro de esquina, ¿cuándo vas a hacer un gol?’. Me puso a jugar dentro del área, a hacer diagonales cortas, a hacer movimientos cortos para tener el arco de frente, a darme potencia. Hoy le puedo dar ese consejo a cualquiera tranquilamente”.

Una corona pendiente

Comesaña ya ganó un título de Liga con una de las mejores nóminas de la historia de Junior, en 1993, y el año pasado obtuvo la Copa Colombia. Pero en 1994 armó un plantel que estuvo a un cobro desde el punto penalti de llegar a la final de la Copa Libertadores. Finalmente lo eliminó Vélez Sarsfield.



“Estuvimos cerca. En esa época por ahí tampoco nadie daba un peso por ese equipo, pero confiábamos en lo que teníamos. Hoy es parecido: Julio está más tranquilo, más maduro y con más sapiencia”, aseguró Pacheco.



Valenciano hace un paralelo entre ese equipo y el actual y encuentra un punto en común: la base de jugadores de la costa Atlántica. “Junior hoy tiene ocho o nueve jugadores costeños: saca a Viera y a Piedrahíta: Jefferson Gómez, Fuentes, Narváez, Teo son barranquilleros, Rafa Pérez es cartagenero, Jarlan es samario, Díaz es guajiro. Ese es el éxito del profe Julio, ha mantenido a los de la casa, Ditta, Serje, Murillo, Germán Gutiérrez. Siempre ha creído en eso”, dijo, y añadió: “Cuando salimos campeones en 1993, la base también era costeña: Gober Briascos es de Magangué, Alexis Mendoza, Lucho Grau y yo somos barranquilleros, el ‘Pibe’ Valderrama es samario, Pachequito es de Suan; Julio confía y conoce esa idiosincrasia y así es más fácil adaptarte. Y no es que sea obligatorio hacerlo: cuando Diego Umaña salió campeón en 2010 había mucho vallecaucano”.



Pacheco resalta la tranquilidad con la que Comesaña vive hoy, más allá de que su temperamento siga siendo el mismo: “Uno lo mira y ha cambiado mucho. Mantiene el temperamento a la hora de decidir, pero cuando tiene que manejar el equipo, lo asimila con tranquilidad. Ya no coge rabia con la gente, con la prensa. Para mí es un libro abierto, una biblia. Tuve la suerte de tenerlo como entrenador y de estar en su cuerpo técnico y sé de su capacidad y de su inteligencia”.



La era Comesaña VIII, que al comienzo tuvo resistencia, puede ser la más exitosa de la historia de Junior. Tendrá cuatro partidos en 12 días para ratificarlo.



