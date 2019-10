¿Afecta el rendimiento de los equipos el paro de jugadores?

Los jugadores del fútbol colombiano declararon el cese de actividades partir de la fecha 20 de la Liga Águila y de la tercera fecha de cuadrangulares del Torneo Águila (3 de noviembre de 2019), como consecuencia del incumplimiento de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor a iniciar la negociación de sus peticiones, presentadas el pasado 11 de septiembre.



Los futbolistas señalaron que no disputarán partidos que programe la Dimayor hasta que se exista una negociación de las peticiones con Acolfutpro. ¿En qué afecta esto el rendimiento de los clubes?

Si bien no van a jugar si no se llega a un acuerdo, pues las fechas en las que se programó dicho paro en poco afectan el rendimiento de los clubes, pues la jornada de entre semana se jugará y el sábado y el domingo no habrá partidos por el tema de las elecciones.



De igual manera, la comunicación en la que se confirmó el paro se advierte que los jugadores irán a entrenar con normalidad.



Los futbolistas “continuaran presentándose a los entrenamientos en los horarios establecidos por los cuerpos técnicos de los respectivos clubes”, por lo que no altera la forma atlética ni deportiva.



“No afectará, pues no van a dejar de entrenar. Los equipos vienen con una continuidad, juegan partidos cada rato y eso les sirve para mantener la forma”, le dijo a EL TIEMPO

Rafael Baracaldo, quien fue preparador físico de Millonarios, de la Selección Colombia y que labora hoy con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (Idrd).

Baracaldo agregó que de alguna manera, si hay paro, lo que hace es beneficiar de alguna manera a los clubes.



“Ellos pueden replantear sistemas, la táctica, cambiar algo. Además, es un tiempo que sirve para recuperar energías y jugadores que tengan lesiones, pero la forma competitiva sigue igual. Algunos jugarán partidos entre ellos mismos, así que no hay problema”, señaló el PF.



Ahora, si el tema coge ventaja, no hay ningún diálogo y los futbolistas no juegan, los clubes, como varios han dicho, echarán mano a los planteles Sub-20.



