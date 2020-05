El panorama laboral del fútbol profesional por la pandemia

El último partido profesional que se jugó en Colombia, antes de la pandemia, fue el 12 de marzo. Desde entonces, los clubes afiliados a la Dimayor se han quejado de falta de liquidez y han pedido ayuda, primero, al Gobierno, y luego, a la Federación Colombiana de Fútbol.

Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), considera, primero, que la pandemia del covid-19 ha destapado varios problemas, pero que también hay otros que vienen desde mucho antes y no tiene que ver con la suspensión de las actividades por la cuarentena ordenada por el Gobierno. En charla con EL TIEMPO, González Puche explicó el panorama actual.



Los casos críticos. En un primer momento encontramos solamente inconvenientes con algunos equipos, que se mantienen vigentes, como es el caso de Jaguares y Bucaramanga, con suspensión de contratos. En el caso de este último club, ya los jugadores y el cuerpo técnico acudieron a la tutela. Hay que destacar lo del técnico (Guillermo Sanguinetti), que ya había vivido problemas de falta de pago en Cúcuta. También llamamos la atención sobre el Pereira, que no ha consignado las cesantías y todavía está debiendo el 50 por ciento del premio del ascenso y las cesantías. Son deudas que vienen desde antes de la pandemia. Además, están pendientes de que se les cancele la totalidad del mes de marzo.



Disputas sobre la rebaja de salarios. Inicialmente se pactaron con varios planteles recortes de pagos que posteriormente, una vez se normalizara la situación, se iban a reintegrar. Ahora, esos clubes con los que ya se han formalizado acuerdos quieren cambiar las condiciones, y algunos les están diciendo a sus jugadores que el pago no es cuando se reinicie el fútbol sino cuando la gente vuelva a los estadios. Están desbordándose en abusar de posición dominante y modificaciones que no tienen que ver con lo pactado inicialmente.



Otros inconvenientes. Hay equipos que están manteniendo las rebajas, a pesar de recibir los recursos que les permitirían cumplir sin problemas, so pena de suspensión de contratos. Ya varios clubes han hecho la solicitud al Ministerio de Trabajo, pero no se la han aprobado ni al fútbol ni a nadie. Orsomarso, por ejemplo, rebajó salarios a pesar de que con lo que han recibido de la Federación podría cumplir sin problema.



Más presiones. Logramos que los recursos llegaran a las cuentas de los jugadores. Sin embargo, sabemos de un club que está pidiendo que, ya que los jugadores recibieron la plata en sus cuentas, devuelvan un porcentaje al club.



Las causas de la crisis. Hay clubes que le están echando a los futbolistas la culpa de la crisis, cuando esta ni siquiera tiene que ver con la pandemia. Un caso, Santa Fe: ¿Qué culpa tienen los jugadores de la falta de administración del anterior presidente, que el club tuviera semejante nivel de deudas, que le deba a la Dian, que lleguen demandas de jugadores extranjeros? ¿Por qué el trabajador debe asumir el mal manejo de la empresa?



Posibles soluciones. Las sociedades anónimas permiten que los socios, para mantener la sociedad en vigencia, capitalicen. ¿Por qué no lo hacen? Millonarios y Nacional lo han hecho, aunque al final terminan siendo de un solo dueño. A ese tema de la sociedad anónima le falta un pedazo grande, tiene que abrirse la participación a que los hinchas se conviertan en socios y con sus aportes mantengan la empresa a flote.



Los derechos deportivos. Ahora que se reanuden las actividades, vendrán líos con los jugadores que terminen contrato. No se les olvide que los derechos deportivos tienen un impacto en el patrimonio de los clubes como intangibles. Esos que supuestamente están poniendo el riesgo el negocio son los que permiten que las empresas del fútbol se mantengan a flote, por la valorización de los derechos deportivos, una expectativa de transferencia.



Fútbol femenino. ¿Y de las mujeres quién se acuerda? El protocolo también es para las mujeres. ¿Será que hay liga femenina y la seguirán prometiendo cuando su futuro para nada está definido? ¿Qué va a pasar con las mujeres que mandaron a sus casas sin contratos y siquiera tener un ingreso para ellas y sus familias? Nosotros logramos con el Ministerio del Deporte conseguir 101 mercados para las futbolistas, nosotros pagamos la logística de la distribución con Servientrega. Hay gente muy necesitada, no tanto en Bogotá, pero sí en otras ciudades.



Sin reconocimiento. Sigan tomando decisiones inconsultas con los jugadores, calendarios, protocolos, sin contar con ellos. El ministro del Deporte lo ha repetido, que tengan unión, el mensaje es trabajar unidos para sacar esto adelante, que se consulten los intereses y los argumentos de los jugadores.



