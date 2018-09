El ‘número mágico’ para clasificar hoy es 30 puntos

La floja campaña de Leones, Envigado y Atlético Huila en la Liga elevó el listón en la lucha para clasificar entre los ocho primeros que jugarán por la segunda estrella del 2018. El semestre pasado, cuando Once Caldas terminó de octavo, necesitó 27 puntos para meterse a la pelea. Hoy, la tendencia es que haya que hacer al menos tres puntos más.

En este momento, el octavo clasificado es el Atlético Bucaramanga, que, con su triunfo 2-1 frente a Jaguares, se metió en el octavo lugar, ayudado por la derrota del Deportivo Cali. Pero podría perder ese lugar este lunes, si América le gana a Envigado en el Parque Estadio Sur. Las cuentas, hoy, dicen que si todos los equipos sacan los puntos que les quedan como local, el octavo entraría con 29 puntos.



Esa cuenta podría cambiar mañana, si América gana el partido que cierra la undécima fecha. Así las cosas, quedaría en el octavo lugar, con 18 unidades, y con cuatro partidos por jugar en el Pascual Guerrero, la cuenta quedaría en 30.



Bucaramanga ha conseguido el 51,5 por ciento de los puntos hasta ahora. Si esa proyección se mantiene hasta la fecha 19, el porcentaje sería 29,3. Es decir, la meta sigue siendo la misma: entre 29 y 30 puntos, dependiendo de lo que suceda esta noche.



Así las cosas, todavía no hay ningún equipo clasificado. El que más cerca está es el Deportes Tolima, que con su triunfo en Palmaseca llegó a la punta del campeonato, con 25 puntos. Le quedan cuatro partidos en Ibagué, dos con equipos hoy clasificados (Once Caldas y Rionegro Águilas) y dos con oncenos de la parte baja de la tabla, Patriotas y Leones.



Once Caldas también está cerca: le quedan seis puntos para llegar a los 30 y le faltan cuatro partidos en Palogrande, frente a Leones, Santa Fe, Nacional y Alianza Petrolera.

El lío de mitad de tabla

Con esa proyección de puntos, a tres de los históricos de la Liga no les alcanza con sus puntos en casa: Deportivo Cali apenas podría llegar a 28 unidades si gana todo en su estadio, incluyendo un clásico con América; Millonarios (que además ni siquiera ha ganado en El Campín este semestre) solo podría llegar a 27, si es que no suma más como visitante, y además tiene un clásico con Santa Fe en la última fecha, y Medellín alcanzaría 26 con los cuatro partidos que le quedan como local en el estadio Atanasio Girardot, entre los que está un clásico con Atlético Nacional, en la fecha 13.



A ese panorama se sumaría América si no le gana hoy a Envigado: le quedan cuatro partidos en el Pascual Guerrero, con los que llegaría, de ganarlos, máximo a 28 puntos.



Atlético Huila ya está eliminado, al igual que Leones y Envigado. Su pelea es otra, la del descenso, en la que también están Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y Alianza Petrolera. Los demás equipos ya respiran tranquilos con esa tabla por lo que queda del año.



Cuatro de los equipos históricos del fútbol colombiano están hoy por fuera de las finales y van a tener que trabajar muchísimo para meterse.







José Orlando Ascencio

Subeditor de DEPORTES

En twitter: @josasc