Así se despide oficialmente Omar Pérez de Santa Fe

Omar Sebastián Pérez tiene más que ganado un sitio entre los ídolos de Independiente Santa Fe. Ganó siete títulos locales (las Ligas de 2012-I, 2014-II y 2016-II, la Copa Colombia de 2009 y las Superligas de 2013, 2015 y 2017) y dos internacionales (la Copa Suramericana de 2015 y la Suruga Bank de 2016).

Sin embargo, el jugador no pudo despedirse como quería. Una lesión lo sacó de las canchas desde comienzos de este año. Su último partido fue el 3 de marzo, contra Rionegro.





Pérez termina contrato con Santa Fe este martes y, en agradecimiento con la hinchada, publicó este mensaje en su cuenta de Instagram:

En su mensaje de despedida, Pérez agradeció a los directivos que lo trajeron en su momento al club, Hugo Prieto y Armando Farfán, y también a César Pastrana, con el que tuvo el ciclo más ganador de la historia 'cardenal'. Sin embargo, no mencionó ni a Juan Andrés Carreño ni a Eduardo Méndez, los dos últimos presidentes.



"Te amo Santa Fe ahora y siempre porque esta palabras me nacen del lugar donde van a quedar para siempre .. bien guardados en mi corazón. Cumpliría 20 años de Carrera donde puedo mirar atrás y sentirme orgulloso junto a mi familia que siempre me apoyaron , hoy brindo con ellos pero estarán ustedes !!!!!", escribió.



DEPORTES