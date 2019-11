El manual del letal contraataque de Santa Fe

Independiente Santa Fe es el protagonista de una de las remontadas más importantes de la historia del fútbol colombiano. De estar en la octava fecha de la Liga en el último lugar, con apenas dos puntos, y de acumular estadísticas negativas que incluso lo acercaron al descenso para el 2020, pasó a ser un equipo sólido, contundente y, lo mejor de todo, que cree en sí mismo.

Todos los equipos tienen un sello característico. Y Santa Fe encontró uno en el que cree ciegamente, el que espera aplicar este miércoles, frente al Deportivo Cali (8:30 p. m.), en la segunda fecha de la semifinal.



El Santa Fe que logró tres ligas, dos superligas y una Copa Suramericana se caracterizaba por una fortaleza impresionante en el juego aéreo ofensivo. El actual aún tiene algunos destellos de eso, como el primer gol que le marcó al América el sábado, en la primera fecha de los cuadrangulares: centro de Edwin Herrera y cabezazo de Fáiner Torijano.

El actual tiene otra fortaleza, y bien grande: el contragolpe. El segundo tanto al América fue la muestra más reciente de esa transición rápida: rechazo con el taco de Jefferson Duque en su área, toque de Fabián Sambueza, carrera de Jhon Velásquez para avanzar a la espera de un compañero mejor ubicado y toque para que Maicol Balanta, ya dentro del área, venciera a Neto Volpi. Y no era la primera vez que lo hacía

.

Otro partido en el que hicieron gala de ese estilo fue la goleada a Millonarios en el último clásico de 2019. Ese día, el técnico de Santa Fe, Hárold Rivera, explicó algo de su idea y la importancia que ha tenido su aplicación.



“Ellos (Sambueza y Balanta), junto a Velásquez y Duque, hacen de un ataque rápido y le hemos sacado provecho a eso. Son cuatro jugadores importantes en esta campaña. Nadie daba clasificado a Santa Fe y ahora lo logramos, era un tema de confianza”, explicó Rivera.



Parece muy sencillo. Pero el contraataque tiene su ciencia. Los teóricos del fútbol lo definen como un principio táctico ofensivo, en el que el equipo que lo aplica roba la pelota lo más lejos posible del arco contrario para luego sorprender al rival y conseguir el gol.

Pero antes de esa fase ofensiva, esa idea de juego requiere de un gran funcionamiento defensivo, y Santa Fe, desde la llegada de Rivera, lo ha aplicado de la mejor manera. El equipo estuvo 921 minutos sin recibir goles en la Liga y hoy tiene la segunda valla menos vencida del campeonato, con 13 goles, solo superada por Junior, que apenas ha recibido 12.



En ese trabajo, la línea de cuatro, sumada a los dos mediocampistas de primera línea, se han coordinado bien para aguantar en su campo y recuperar la pelota. Y luego, el paso de fase defensiva a fase ofensiva es rápido, con los cuatro jugadores mencionados por Rivera tras el clásico (Sambueza, Balanta, Velásquez y Duque), pero con el acompañamiento de los dos laterales, Carlos Arboleda y Edwin Herrera, cuando este último ha jugado.

Ellos (Sambueza y Balanta), junto a Velásquez y Duque, hacen de un ataque rápido y le hemos sacado provecho a eso. Son cuatro jugadores importantes en esta campaña FACEBOOK

TWITTER



La velocidad de Balanta y Velásquez, la visión de Sambueza para verlos correr y ponerle la pelota con precisión y la capacidad anotadora de Duque, ya comprobada en sus pasos por Atlético Nacional y Deportivo Cali, ha hecho que Santa Fe, poco a poco, gane poder ofensivo.



Al comienzo de la racha de 13 jornadas sin perder, las victorias fueron apretadas, por un gol , contra Millos y Once Caldas. Pero luego dio varias muestras de contundencia: tres goles a Envigado, tres a Jaguares, tres a Equidad y cuatro a Millonarios.



Este no es un Santa Fe de mucho toque. De hecho, de los ocho semifinalistas, es el segundo con menos pases correctos, 5.417, solo por encima de los 4.641 del Cúcuta Deportivo, y muy lejos del que más hizo, Atlético Nacional (8.245).



Es otro estilo, de llegada rápida, de velocidad pura, de transiciones veloces y mucha seguridad. Así pasó de pelear por no ser último a soñar con salir campeón.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc