Periodistas, historiadores y clubes recuerdan a 'Maravilla' Gamboa

Este jueves en la mañana falleció, a os 82 años, Delio Maravilla Gamboa, un ícono del fútbol colombiano. Desde que se conoció la noticia no se han hecho esperar las reacciones de los equipos del fútbol colombiano, de la Dimayor y de los analistas deportivos que lo vieron jugar.

“Para mí fue uno de los más grandes de la historia. Si uno hace cualquier lista tiene que estar Delio, de tercero o segundo, no lo sé, pero fue de los grandes”, dijo Guillermo Ruiz Bonilla, estadígrafo e historiador del fútbol colombiano.



“Era excepcional. Ninguno cabeceó como él. Fue creativo, inteligente, se tiraba bien atrás, era un 10 de la antigua época, no el volante ofensivo, él era el delantero, el interior izquierdo, con gol, llegaba al arco. Eso sí, era muy frágil, lo lesionaba con frecuencia porque le iban con todo, era menudito, entonces sufría los golpes. Le tiraban a matar, pero era inteligente. Hizo una llave con Marino Klinger que fue excepcional, la llamaban 'La llave negra'. Juntos jugaron en la Selección Valle, en Millonarios, en Santa Fe. Marino fue su gran amigo, así se hizo esa maravilla”, agregó Guillermo Ruiz.



“Su mejor momento fue en Millonarios, sin duda, fue tetracampeón por 4 años consecutivos. Fue la mejor época con toda su expresión. En Santa Fe ya no fue lo mismo. Tanto es así que Gabriel Ochoa lo invitó para que viniera y se despidiera en Millonarios, y en el 73 viene y termina jugando y se marcha del fútbol”, puntualizó.

Millonarios FC lamenta profundamente la muerte de Delio “Maravilla” Gamboa. Elevamos nuestras oraciones por su alma. Fortaleza para su familia. QEPD pic.twitter.com/IeuxWCFE8k — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 23 de agosto de 2018

Por su parte, José Clopatofsky, director de la Revista Motor y quien fue jefe de Deportes en EL TIEMPO, tiene presente un gol de Gamboa que para él fue de los mejores que hizo.



"Me acuerdo mucho del gol, fue en el 6-5 en un partido de Millonarios contra Botafogo. Fue una palomita, creo que en la portería norte. Este tipo se zambulló, entró con el balón en la cabeza en la portería. Es el gol que más le acuerdo. Fue un partido histórico, 6-5, 11 goles, y con el Botafogo de Garrincha”, recuerda.



Clopatofsky pudo compartir breves momentos con Delio, pero lo recuerda como un hombre muy silencioso. “Después en alguna elección del deportista del año lo tuve al lado y lo recuerdo sumamente callado, no le pude hablar. Ella silencioso, taciturno. Intenté hablar con él otras veces pero fue muy reservado”.



Para el director de Motor, si Delio jugara hoy sería un "espectáculo. “Fue un gran jugador, pero creo que por ser tan callado y por esa personalidad no le vi tanta exposición en los medios, además no había TV, pero si hubiera tenido los medios de hoy habría sido un espectáculo".

Lamentamos el fallecimiento de Delio “Maravilla” Gamboa, jugador que perteneció a nuestro equipo entre 1957 y 1958. Un abrazo de fortaleza a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/R8q8qQCq7I — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 23 de agosto de 2018

