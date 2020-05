El innovador método de trabajo de Flavio Robatto en confinamiento

La cuarentena por el covid-19 cambió la manera de trabajar del deporte en general. Acostumbrados a trabajar en campo abierto, ahora hay que adaptarse a mantenerse en forma entre cuatro paredes.

Flavio Robatto, técnico del Atlético Huila, que busca este año el regreso a la primera división del fútbol colombiano, diseñó un plan para el plantel en el que no solo trata de mantener al día el físico, sino también la parte mental. Es una mezcla entre fútbol, literatura y cine.



"Nosotros somos bastante inquietos, tenemos a veces, como dicen nuestros dirigentes, una pequeña gran locura", explicó Robatto, quien en el pasado dirigió a Cúcuta y Jaguares y que fue asistente de Rubén Israel en Millonarios. "Cuando se produce todo esto y nos damos cuenta de que íbamos a estar confinados, hicimos una especie de curso para los jugadores", agregó.



En el momento en que se ordenó el confinamiento, Huila tenía tres partidos en carpeta, dos de la B, contra Barranquilla y Valledupar, y otro de la Copa Colombia, contra Real San Andrés.



"Teníamos los rivales analizados, pero les pasamos un video casi desmenuzado, de casi 10 minutos. Ellos no saben cómo lo hacemos, así que nos surgió la idea de cómo se hace el informe de un rival. Así que los tres grupos debían pasar un informe", explicó.

Los futbolistas preparan y exponen acerca de temas específicos del juego. Foto: Archivo particular



El plan de trabajo con esos tres grupos, que se hacía en tres reuniones semanales a través de la plataforma Zoom, aparte de los entrenamientos, tiene un premio. "Como el tema gustó mucho, comenzó una competencia. Les hacíamos preguntas de fútbol, de preparación, de organización y de metodología. Los que mejor contestaban, hacían un entrenamiento menos en la semana. El que salía último, trabajaba un doble turno", dijo Robatto.



Después del análisis de los rivales, el siguiente paso ya tenía que ver con las ideas de juego. "Empezamos a hacer que cada grupo expusiera un tema de acuerdo con nuestra idea de juego, que se basa en tener mucho la pelota. Entonces, unos exponían sobre la posesión, otros sobre la presión, otros sobre la fase defensiva. Y así lo seguimos haciendo hasta hoy", puntualizó el DT.



Los grupos en los que se dividió el plantel no eran siempre los mismos. "Los dividimos estratégicamente, tratando de poner juntos a los que no se llevaban tan bien y así obligarlos a trabajar en esa dinámica de grupo. Y también hay que hacer que todo tenga que ver con todo: por ejemplo, cuando un grupo expone la fase defensiva, lo hacemos con los defensores, los laterales y los volantes defensivos. Fuimos variando para que también vayan variando entre ellos", explicó.



Pero el trabajo de Robatto con el grupo no se cierra a lo futbolístico. El tema del encierro les ha servido también para meter a los jugadores en la lectura y el cine. "Empezamos, obviamente, de forma autoritaria: yo empecé aconsejando algunas películas y algunos libros, y luego se fue armando el comité de lectura y el comité de películas", dijo el técnico.



"En el tema de los libros quise intercalar cosas que no fueran de fútbol. Los más grandes del grupo traían cosas de Guardiola y Mourinho. Yo quise incluir cosas de crecimiento personal: les entregué un libro de Xesco Espar (extécnico del equipo de balonmano del Barcelona), llamado Jugar con el corazón. Me llena mucho la parte motivacional, les he puesto a leer a John Maxwell, a Paulo Coelho. Les mandamos los libros en PDF, unos los comentan, otros tal vez no los leerán, pero con que lo lea alguno, ya vamos ganando", agregó Robatto.



La dinámica de las preguntas y las exposiciones caló en el grupo, a tal punto de que ha servido para incluir otros temas. "Siguiendo con la modalidad de premios y castigos, empezamos a incursionar en temas directamente de su profesión, como son reglamento, cuidados personales, prevención y táctica y estrategia", explicó el entrenador, que ha sabido reinventarse para fortalecer su grupo.



