A los 10 segundos de juego, Ayron del Valle anotó el gol más rápido de la historia de Millonarios, en el partido que se disputa a esta hora en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.

Del Valle bañó al portero brasileño Neto Volpi desde el borde del área para poner en ventaja a Millos en Cali. El tanto, además, es el tercero más rápido que se marca en la liga colombiana en sus 70 años de historia.



El récord lo tiene el argentino Ariel Carreño, que marcó a los 7 segundos del partido en el que Equidad le ganó 1-0 a Junior, el 25 de julio de 2010. El segundo más rápido lo hizo Bernardo Redín, jugando para el Quindío, también en un encuentro contra Junior, el 18 de diciembre de 1996. Ese partido terminó 2-2.



El tercero en la lista lo anotó Henry Hernández, para el Cúcuta Deportivo, el 12 de mayo de 2013, en el duelo contra Alianza Petrolera, en Yopal. El juego terminó con triunfo rojinegro, 2-3.

Los goles más rápidos de la historia de Millonarios

10 segundos: Ayron del Valle (vs. América, 25 de agosto de 2018).

13 segundos: Wilson Cano (vs. MetroStars, Copa Merconorte, 11 de agosto de 2001).

14 segundos: Rafael Robayo (vs. Envigado, 16 de noviembre de 2008).

27 segundos: Jorge Raigoza (vs. Santa Fe, 13 de junio de 1989).



Datos de Carlos Forero.



