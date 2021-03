¿Millos marcó el gol más rápido de su historia? Esta es la realidad

Millonarios encontró muy rápido la ventaja en el partido contra Alianza Petrolera, que se juega a esta hora en Barrancabermeja. El equipo que dirige Alberto Gamero busca un triunfo para volver a meterse a la zona de clasificación a las finales de la Liga.

A los 21 segundos, Fernando Uribe anotó el 0-1 luego de una mala devolución del zaguero Hanyer Mosquera. Apenas marcó, en las redes sociales surgió la pregunta sobre si este fue el gol más rápido de la historia de Millonarios.



La respuesta es no. La marca pertenece a Ayron del Valle, quien anotó a los 10 segundos del partido que Millonarios le ganó al América en Cali, el 25 de agosto de 2018.



Cabe recordar que el tanto más rápido del fútbol colombiano lo consiguió el argentino Ariel Carreño, de Equidad, quien marcó a los 7 segundos del partido en el que Equidad le ganó 1-0 a Junior, el 25 de julio de 2010.



El segundo más rápido lo hizo Bernardo Redín, jugando para el Quindío, también en un encuentro contra Junior, el 18 de diciembre de 1996. Ese partido terminó 2-2.

Los goles más rápidos de Millonarios

10 segundos: Ayron del Valle (vs. América, 25 de agosto de 2018).

13 segundos: Wilson Cano (vs. MetroStars, Copa Merconorte, 11 de agosto de 2001).

14 segundos: Rafael Robayo (vs. Envigado, 16 de noviembre de 2008).

21 segundos: Fernando Uribe (vs. Alianza Petrolera, 9 de marzo de 2021).

27 segundos: Jorge Raigoza (vs. Santa Fe, 13 de junio de 1989).



Con datos estadísticos de Carlos Forero.

