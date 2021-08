El fútbol femenino en Colombia y México, una batalla por la igualdad

El fútbol femenino ha ido ganando cada vez más visibilidad y apoyo alrededor del planeta; sin embargo, la lucha de las mujeres por ser reconocidas y respetadas en el mundo del balompié aún deja mucho que desear. Los bajos salarios a comparación de los que reciben los hombres, la falta de contratos y el detenimiento de las ligas femeninas a causa de la falta de patrocinios y recursos han hecho que la lucha de las jugadoras por la igualdad, dentro y fuera de las canchas, sea cada vez más ardua.

Aún es común escuchar en los estadios comentarios despectivos sobre la integridad de las mujeres que optan por el fútbol como profesión. Comentarios machistas, gritos y burlas referidas a los cuerpos de las deportistas aún son comunes en los escenarios deportivos tanto en Colombia como en México. Y existe gran número de personas que opinan que el fútbol es un deporte “de hombres”. Por ello rechazan la idea del éxito del balompié femenino. Pero, ¿cuáles son los mayores obstáculos que deben enfrentar las mujeres que deciden convertirse en futbolistas profesionales?

Salarios en Colombia

Aparte de esto, uno de los reclamos más reiterativos entre las futbolistas profesionales de Colombia y México es por el tema salarial, debido a que, en todos los casos, el pago es muy inferior al de los hombres de su mismo club. Es decir, si una mujer juega en un club como Santa Fe o Millonarios, recibirá un sueldo muy inferior al que ganan los hombres de la misma institución deportiva. Además de la gran brecha salarial por el género a la que se deben enfrentar las mujeres que deciden hacer un camino de vida en el fútbol, en muchos casos deben buscar un trabajo adicional o contar con el dinero de su familia, ya que lo que ganan jugando no siempre alcanza para subsistir.

En el caso de Colombia, los sueldos para las futbolistas, en su mayoría, no sobrepasan los dos millones de pesos (unos US$ 500). Una diferencia significativa en comparación con la remuneración de los hombres. Algunos de los jugadores más experimentados del balompié nacional ganan en promedio 50 millones de pesos al mes, mientras que uno que apenas está iniciando su carrera obtiene un sueldo de aproximadamente 5 millones de pesos mensuales en la mayoría de los casos, más de lo que una jugadora profesional gana.

En Colombia, uno de los clubes más importantes es Millonarios; sin embargo, y no obstante la vigencia que ha tenido este equipo en la historia del balompié nacional, los salarios para su plantel femenino dejan mucho que desear. Según una exjugadora del equipo Embajador, los clubes les pagan a las futbolistas con base en su experiencia personal; por lo tanto, la que más dinero ganaba percibía 4 millones de pesos, y la que menos, obtenía un millón.

En el caso de Santa Fe, este club tampoco les paga salarios muy altos a sus jugadoras, aunque es conocido por ser el primer campeón en la historia de la Liga Femenina en Colombia, en el año 2017. De acuerdo con una jugadora de ese equipo, el rango de sueldo de la mayoría de las futbolistas del club bogotano está entre 1’500.000 y 2’500.000 pesos cada mes.

En otros escenarios en los que un club tiene menos dinero que los más históricos, como por ejemplo el Deportes Tolima, la situación es aún más complicada para las mujeres de estos equipos. Según una exfutbolista del club ibaguereño, su salario no pasaba de 1’600.000 pesos. Aunque en Colombia la mayoría de las personas no cuentan con salarios tan altos, lo que preocupa a las futbolistas es que, si se comparan con los hombres, la brecha salarial no ha disminuido en el tiempo.

El jugador mejor pagado en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en el año 2019 fue el chileno Matías Fernández, del conjunto Junior de Barranquilla, quien ganaba aproximadamente 400 millones de pesos colombianos cada mes, mientras hizo parte del equipo.

Por su parte, la mujer futbolista que más dinero ganaba en 2019 fue Yoreli Rincón, con una cifra aproximada a los diez millones de pesos. Como es obvio, la diferencia es exorbitante, lo cual en muchos casos, se suele justificar porque el fútbol masculino “tiene más historia”, porque “lleva más gente al estadio” o porque las “mujeres no juegan igual de bien que los hombres”.

Salarios en México

En México, la situación salarial no es muy diferente y, de nuevo, en todos los casos se repite la historia: la brecha salarial entre hombres y mujeres no se ha reducido ni siquiera con el paso de los años, ni con la constante lucha de las mujeres por abrirse camino en un entorno dominado por hombres.

La mayoría de las jugadoras entrevistadas coinciden en que el rango del salario para las futbolistas en México está entre 5.000 (unos 250 dólares) y 15.000 pesos mexicanos, es decir, aproximadamente entre 853.000 y 2’561.000 pesos colombianos.

Según una futbolista del Club Atlético San Luis, su salario está en el rango anteriormente referenciado; pero hay casos, como el de una exportera del club mexicano Tigres, en el cual el pago era un poco más alto, entre 10.000 y 20.000 pesos mexicanos. En el caso de una deportista perteneciente al club Juárez, su sueldo está entre los 15.000 y los 20.000 pesos mexicanos mensuales y, según ella, las jugadoras del equipo tienen el derecho a ganar como mínimo 5.500 pesos mexicanos mensuales.

De acuerdo con una encuesta de la página globalsportssalaries.com, en su reporte de 2017 –año en que se inició la liga femenina–, los salarios de las futbolistas dan ‘risa’, como lo catalogó la entidad, en comparación con los hombres.

En el fútbol masculino en México los salarios más bajos en los clubes pequeños son alrededor de 25.000 pesos mexicanos por mes, lo mismo que puede alcanzar una jugadora reconocida en el país azteca.

Sin embargo, en los equipos de mayor importancia los jugadores de mejor nivel cuentan con un salario que puede llegar a los 19 millones de pesos mexicanos anuales, unos 4,6 millones de dólares, una diferencia abismal con respecto a lo que ganan las jugadoras profesionales en México.

Los bajos salarios se han convertido también en una problemática para todas las jugadoras y ellas, tanto en Colombia como en México, mantienen que es algo que sin duda cambiarían si tuvieran la oportunidad de ser las directivas de las ligas. Según una ex jugadora de Independiente Santa Fe, para mejorar el trato hacia las jugadoras es necesario aumentar el salario de las futbolistas, para que esta disciplina pueda desarrollarse por mucho tiempo.

En México, el deseo de las jugadoras por un aumento salarial no es diferente. Una portera del Club América, que no quiere que su nombre sea revelado, aseguró que, sin duda alguna, es algo que cambiaría. Dice que los bajos salarios no permiten que las jugadoras puedan llevar a cabo este trabajo de la mejor manera y tampoco les permite disponer de todo su tiempo para realizar la disciplina. Otra jugadora del club Tigres sostiene que mejoraría las condiciones del fútbol femenil con miras a mejores patrocinios que, al fin y al cabo, algunos equipos necesitan de ese dinero para pagar los salarios a sus jugadoras.

Una futbolista del F.C Juárez, cuyo nombre se reserva, manifestó que “siendo honestas, a la mayoría de las jugadoras profesionales no les pagan lo suficiente para hacer del fútbol una carrera deportiva y vivir de eso”, ya que el dinero que ganan escasamente sirve para poder vivir durante un mes.

Y continúa: “En promedio, las deportistas solo ganan un 0,68 por ciento de los sueldos de sus contrapartes masculinas”, por ello, sin duda alguna, las ligas deben replantear el tema salarial para que el fútbol femenino sea visto como un deporte y un trabajo serio en el que cada jugadora pueda desarrollarse de la mejor manera posible.

Afortunadamente, hay algunos países que decidieron mejorar la cuestión salarial de sus jugadoras y cerrar –o acortar – las brechas en los sueldos de hombres y mujeres.

La organización que decidió dar un paso hacia la igualdad es la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), país que decidió el 2 de septiembre de 2020 empezar a pagar el mismo dinero en viáticos y premios a los hombres y mujeres del país sudamericano.

Según afirmó en su momento Rogério Caboclo, presidente de la CBF, “ya no hay más diferencia de género en relación con la remuneración entre hombres y mujeres”.

El trato hacia ellas

Aunque el fútbol masculino le lleve más tiempo al fútbol femenino, el trato hacia ellas ha sido bueno en cuanto a las prestaciones que cada club les da. Sin embargo, la diferencia todavía persiste en cuanto a algunas garantías, que no suelen ser las mismas que las recibidas por los hombres.

Es evidente que el fútbol masculino le lleva años en cuanto a profesionalización al femenino, pero esto no significa que el trato hacia las mujeres, ofrecido por sus clubes, sea muy diferente al de los hombres.

Si bien los futbolistas tienen mejores condiciones que las mujeres, cuando se habla del trato no están tan lejos de los clubes varoniles. Sin duda, lo más diferencial es el tema salarial que se puede evidenciar por lo escaso que es este rubro para el fútbol femenil; no obstante, en cuanto al uso de las instalaciones de la institución y la comodidad que pueden tener en una actividad deportiva es similar a las condiciones ofrecidas por el varón.

Con respecto a las diferencias entre el equipo femenino y masculino en lo referente al trato, la mayoría de las entrevistadas mantienen que no es bueno comparar y menos con las ramas femeninas, ya que no tienen tanto tiempo o historia como el balompié masculino.

Aunque, en términos de infraestructura algunos equipos carecen de buenas garantías para entrenar, Santa Fe es una de las instituciones donde el trato es muy parejo entre el masculino y el femenino.

La buena relación entre los integrantes del plantel, entrenamientos en las mismas sedes y un buen trato de parte del cuerpo técnico y los dirigentes son algunos aspectos destacados.

En Millonarios, una reconocida exjugadora del club manifestó que en el equipo azul era mucho más difícil tener estas relaciones entre futbolistas, y más con un director técnico tan exigente como Jorge Luis Pinto, quien dirigió el cuadro masculino entre 2018 y 2019, y que no dejaba que los hombres tuvieran ningún contacto con las futbolistas del club bogotano.

A su vez, el tema de los salarios desiguales y el transporte de cara a partidos es muy importante; por ejemplo, en la pretemporada previa a la Liga 2019, Millonarios tuvo partidos amistosos en Palmira, Valle del Cauca.

El traslado para disputar los juegos fue en bus desde Bogotá a Palmira y, a pesar del desgaste del viaje, las futbolistas tuvieron que disputar los partidos y nuevamente devolverse en bus hasta la capital del país.

Estos hechos rara vez suceden en el fútbol masculino, puesto que en la mayoría de ocasiones cuentan con un avión para realizar sus trayectos.

Los anteriores aspectos y declaraciones representan solo la punta del iceberg de una problemática que viven las futbolistas colombianas y mexicanas, debido a que todos los días deben enfrentarse a más obstáculos que sus colegas de la rama masculina.

Por esta razón, es necesario que los patrocinadores, los directivos, los entrenadores e incluso los hinchas trabajen con miras a lograr una mayor inversión y equidad para el fútbol femenino y para todas las mujeres que hacen parte de este deporte.

SOFÍA HERNÁNDEZ TORO y DANIEL CHALELA AMBRAD*

*Fragmento de la investigación para un trabajo de grado en la U. del Rosario.