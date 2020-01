Liga de fútbol 2020, marcada por su recesión económica

Arrancó una nueva Liga en Colombia, y es una Liga en recesión en la que los equipos, en su mayoría, se apretaron el cinturón. Pocos fueron los que pudieron abrir la billetera para traer refuerzos de peso, básicamente Junior, con Miguel Borja, y América, con Adrián Ramos. Los demás apelaron a conservar la base, a repatriar viejos conocidos o apostaron por cambiar el DT para dar la pelea.

Si Atlético Nacional, el mejor equipo en materia de ingresos en Colombia, según el portal especializado Transfermarkt, no fichó a un estelar, y si tampoco lo hizo Millonarios, el tercero de ese escalafón, difícilmente lo iban a hacer los de menos poder adquisitivo, que son la mayoría. Sí lo hicieron Junior y América, los dos últimos finalistas y los que pueden darse ese lujo.



Junior trajo a Borja, un jugador en pleno fulgor, así haya tenido un año de pesadilla en el Palmeiras. Borja, goleador de la Copa Libertadores en 2018, quería jugar en Barranquilla y tiene la Libertadores para reactivarse. Y Junior pagó una fortuna por él.



Extraoficialmente se dice que fue un millón de dólares por el préstamo por un año, que tendrá un sueldo anual de 1,5 millones de dólares, algo así como 420 millones de pesos mensuales.



Ramos, por su parte, vuelve a la Liga tras un periplo europeo de 10 años. Aunque llega del modesto Granada español, es un jugador que estuvo en la élite, y eso pesa. Por él, América no habría tenido que pagar porque llegó libre, pero, según cifras extraoficiales, tendrá un sueldo de entre 160 y 200 millones de pesos.

Adrián Ramos firma el contrato con América. Foto: Prensa América de Cali





El propio dueño del América, Tulio Gómez, advirtió que necesitaba vender mínimo 25.000 abonos para poder cumplir ese salario.



La llegada de estos dos jugadores, por esos salarios, es un quiebre en la coyuntura local. Así lo cree el empresario de futbolistas Juan Pablo Pachón, agente de Borja: “Los de Miguel y Adrián son casos excepcionales. Ellos son jugadores mundialistas, con experiencia y gran reconocimiento. No es una casualidad que vengan a jugar a los dos equipos que actualmente están marcando la diferencia en Colombia. Creo que el éxito deportivo y la buena administración les permite a Junior y América tener estas inversiones”, opina.



Equipos sin recursos



El mercado está difícil. No hay mucho dinero para invertir y la tendencia viene a la baja. El último informe conocido de la Superintendencia de Sociedades, a corte del 2018, reveló una pérdida de $ 61.900 millones que tuvieron los clubes de la A. Hoy, los propios dirigentes ven con preocupación la situación de los equipos.



Eduardo Méndez, el presidente de Santa Fe, augura un panorama adverso para muchos, aunque cree que el hecho de afrontar un torneo corto (de solo cuatro finalistas) le da oportunidad a cualquiera.

“Habrá equipos clasificados con muchas dificultades económicas por la no llegada de la plata prometida de los derechos de TV internacional (negociación que está en proceso). Van a tener que entrar en recesión. Otros tienen apoyo de los departamentos, y eso les ayudará a sobrevivir. Y otros tienen un pulso económico atrás, como Junior, Nacional, incluso Tolima. Eso no significa que vayan a estar llenos de éxitos. Creemos que estamos en capacidad de hacer un excelente torneo y buscar el mismo objetivo que ellos”, dijo Méndez, quien se acogió a la ley 1116 de insolvencia empresarial para tener recursos para fichar.



Un dirigente que visualiza un torneo desequilibrado es Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad. “Existe una gran inequidad en las inversiones, con tres clubes como Junior, Nacional y América que invierten recursos que los demás no podemos. A nivel general existe una gran crisis por la falta de los dineros de la TV”.



¿Y los demás qué?



Entre los que lideran el poder adquisitivo, Nacional no tiene un fichaje estelar. Quizá su mejor apuesta sea Andrés ‘Riflecito’ Andrade, que llega de México (Atlas). Pero Nacional tiene el peso de no ganar en 2019, así que no puede defraudar. Si trajo a Duque y Lasso para reemplazar a Barcos y Cucchi, parece arriesgado.



Y en Millonarios su gran refuerzo está en el banco técnico. Se llevaron a Alberto Gamero, el entrenador más codiciado del último tiempo. Con Gamero, Millos insiste en que la nómina que tiene puede triunfar, con incorporaciones como Luciano Ospina (que ya se lesionó), Juan Pablo Vargas, Ayron del Valle, Elvis Perlaza o el paraguayo Godoy.



Hay otros técnicos que también sacan pecho al ser las novedades más importantes de sus equipos, como el caso del uruguayo Alfredo Arias, que tras su larga trayectoria por Uruguay, Chile, México y hasta España, llega a dirigir al Deportivo Cali, o Hernán Torres, DT campeón con Millos en 2012 y quien vuelve al Tolima.

Ayron del Valle (der.) celebra su primer gol tras su regreso a Millonarios. Foto: Mauricio Moreno - EL TIEMPO



Pero en general hubo medidas de recesión, incluso entre los otros fuertes de la Liga. Santa Fe sumó hombres como Cucchi y Valdés para reforzar su buena base. Y el DIM apostó por Federico Laurito, delantero argentino con amplio recorrido, como gran fichaje.



“Es un periodo muy complicado en comparación a otros años y a otras ligas del continente. Creo que la crisis económica es innegable. Muchos equipos solo buscan jugadores libres y con salarios bajos, otros hasta reconocen y avisan anticipadamente que tendrán complicaciones y demoras en el pago de los salarios, pues al parecer llevan esperando meses por el dinero de la TV internacional. De los equipos grandes, son verdaderamente pocos los que hoy día tienen capacidad de inversión”, opina Pachón.



Los repatriados



Como los equipos deben ofrecer algo nuevo a los espectadores, y no hay dinero para invertir, algunos optan por repatriar viejos conocidos. Es así como Nacional recuperó a Andrade; Junior, a Cristian Higuita (Orlando City) y Jeison Angulo (Pumas de México); Millos, a Del Valle; Once Caldas, a Roberto Ovelar, y el Medellín, a Juan Fernando Caicedo.



Otros equipos apuestan con jugadores del exterior poco conocidos. Así es como Tolima trajo a Francisco Rodríguez (delantero costarricense) y a Roger Rojas (delantero hondureño); Cali, a Hernán Menosse (defensa uruguayo), y el DIM, a Francisco Flores (volante venezolano). Y mientras tanto, se marcharon algunos como el último goleador, Germán Cano, o Juan Dinenno (que dejó el Cali), o el propio Michael Rangel que aún no cierra las puertas para irse afuera.



Con pocos equipos bien armados, y la mayoría luchando para traer incorporaciones que aporten, arrancó una Liga que, en todo caso, está para cualquiera.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET