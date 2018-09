El fútbol colombiano está en busca de un VAR bueno, bonito y barato

Los errores arbitrales no dan tregua. Fecha a fecha se vienen registrando jugadas polémicas en el fútbol colombiano, lo que ha puesto en el tablero una vez más la necesitad del VAR (videoarbitraje) como una de las medidas para contrarrestar las fallas de los jueces. Sin embargo, su materialización, aunque está en marcha, todavía está lejana.

Establecer el VAR en Colombia no es tan sencillo como se podría pensar. De hecho, la Dimayor estima que tardará año y medio en ser una realidad. Detrás de su implementación hay aspectos técnicos, logísticos y financieros que se deben garantizar. El primero, que ya avanza, es el de la capacitación arbitral.

“Es distinto pitar con VAR que sin VAR. Hay que cambiar el chip de los árbitros; eso es lo primero que hay que hacer, capacitarlos. Nosotros vamos muy bien. Ya iniciamos capacitación con siete árbitros, quienes obtuvieron la mejor calificación entre los 55 jueces que estuvieron en el curso internacional. Vamos a intentar capacitar a 100 árbitros, 30 de la A, más 60 asistentes, más los que estarán en las cabinas (desde donde se opera el VAR)”, dijo Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor.



Según el dirigente, para continuar la capacitación se está estudiando la posibilidad de hacerla en Colombia, para ahorrar gastos, pero también podría ser en Paraguay, sede de la Conmebol. En todo caso, será un proceso que llevará tiempo. “Hay que tener en cuenta que para el Mundial de Rusia tardaron año y medio capacitando a los jueces. El VAR hace cambiar la posición del árbitro, sus decisiones, así que hay toda una preparación detrás hasta la sicológica”, agregó Vélez, quien reiteró, como ha dicho en varias oportunidades, que el VAR llegaría a Colombia “en año y medio”.

‘Es muy costoso’

Para que el VAR sea una realidad, hay un segundo aspecto fundamental y que no es menos importante. Se trata de la inversión económica que tiene que hacer el fútbol colombiano para adquirir un sistema que es costoso. En España, donde se implementó desde este campeonato, se estima que tuvo un valor entre los 2 y los 4 millones de euros por temporada, según informes de prensa en ese país.



“El VAR es demasiado costoso, pero no puede ser lo mismo un partido de la Bundesliga, que vale 6.000 u 8.000 dólares. Hay que buscar un VAR menos costoso, porque no tendríamos cómo pagar eso. No hemos hecho cotizaciones, pero buscaremos, como se dice, bueno, bonito y barato. Aún no me atrevo a decir cuánto nos puede valer”, agregó el presidente de la Dimayor.



El VAR ya se ha implementado en la Copa Libertadores, desde los cuartos de final, y desde la misma instancia estará en la Copa Suramericana. Según Alejandro Domínguez, presidente de la entidad, el costo para estas instancias es de 1,4 millones de dólares.



El tercer aspecto clave en la implementación del VAR es la parte tecnológica. El VAR debe ser operado por una de las empresas autorizadas por Fifa. Una de ellas es MediaPro, firma europea que es la misma que opera en la Liga de España y de Portugal, entre otras, y que es el proveedor oficial de VAR para la Conmebol. Es la misma firma con la que el fútbol colombiano adelantó gestiones antes del mundial de Rusia, según contó en su momento el expresidente de la Dimayor Jorge Perdomo.



Por otro lado, Jorge Vélez explicó que el sistema de VAR en Colombia será centralizado, es decir, operará desde Bogotá, tal como funcionó en Rusia, que fue desde Moscú. Desde esa sede central se monitoreará lo que pase en cada estadio del país, a través del sistema de fibra óptica, que es un requisito.



“En la parte tecnológica no tenemos problemas. Y es mejor que sea centralizado, eso les quita presión a los árbitros de las cabinas en los estadios”, dijo Vélez, quien agregó que Iván Novella, gerente de la Dimayor, y el instructor arbitral Imer Machado han estado en Paraguay asesorándose de todos los requerimientos.



Hay que recordar que Jorge Perdomo aseguró antes de dejar su cargo que la idea era tener el VAR como prueba piloto para la final del fútbol colombiano de este año. Vélez no se comprometió con una fecha tentativa para comenzar a probar el sistema, pero sí ratificó que el VAR va a estar en el país en la Copa Suramericana, durante el partido de cuartos de final entre Deportivo Cali y el ganador de la llave entre Santa Fe y Millonarios.



Pese a toda la inversión que requiere y a la gran ayuda que pueda significar, el VAR no es infalible. Quedó demostrado en el Mundial de Rusia, donde hubo polémicas en algunas decisiones de los jueces, como le pasó al colombiano Wílmar Roldán.

Primeras pruebas positivas en España

Desde esta temporada, el fútbol español cuenta con el sistema de videoarbitraje, que ya ha tenido sus primeras experiencias positivas y negativas en cuatro jornadas disputadas.



Ya equipos como Real Madrid o Barcelona se han visto beneficiados del sistema: al Madrid, en un gol que en principio le anularon a Benzema por una aparente falta, y al Barcelona, cuando el VAR mostró un gol en fuera de lugar del Valladolid al final del partido, que hubiera significado el empate 1-1. Este sábado Marco Asensio le dio la victoria al Real contra el Espanyol 1-0 y fue necesario del VAR para validar el tanto.



Sin embargo, equipos como Sevilla ya se han quejado con dureza porque se han sentido perjudicados. Además, hubo una polémica por un aparente error en las líneas de perspectiva del fuera de lugar, que se ven en el video.



Un informe del diario El País, tras las primeras dos fechas de la Liga española, señaló que con el uso del VAR se redujo el número de faltas y tarjetas. “En estos 20 encuentros iniciales los árbitros han mostrado una media de 3,8 tarjetas amarillas por encuentro, el promedio más bajo desde el curso 2007-2008 (3,65). Y las que llegan por protestar son minoría: en esta jornada solo cuatro”, dice el informe.



Manuel Bruña, periodista de Mundo Deportivo, analiza: “Está bien el uso del VAR. Pero deben acostumbrarse algunos jugadores que reclaman en jugadas que no entran en el VAR”.



Cambiando de continente, el pasado jueves el VAR se estrenó en el estadio Monumental de Chile, en el partido de Copa Libertadores entre Colo Colo y Palmeiras. El sistema intervino dos veces y no todos quedaron satisfechos. “Me parece que con el VAR se mantiene el margen de error propio de cualquier decisión humana”, dijo Cristian González, de La Tercera, de Chile.











