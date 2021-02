‘Fútbol colombiano tiene nivel de la B de Argentina’: exárbitro Lunati

En la noche del pasado 10 de febrero las redes sociales se ‘encendieron’ por unas declaraciones que no pasaron nada desapercibidas.



Pablo Lunati, un exarbitro argentino con ‘luces y sombras’ –a veces con más sombras que luces–, declaró que el fútbol colombiano tiene el nivel de la segunda división del balompié de Argentina.

Lunati insistió, en el programa ‘ESPN Radio’, en que no es tanto el nivel irregular de los futbolistas como el “mal” arbitraje nacional lo que reduce el peso del deporte colombiano frente a otros territorios de Latinoamérica.



“Creo que el fútbol colombiano, el de equipos y no hablo de selecciones, porque son cosas totalmente diferentes, no tiene el nivel del fútbol brasileño o del fútbol argentino, por más que hoy la Liga Argentina esté venida a menos”, indicó.

"EL FÚTBOL COLOMBIANO TIENE UN NIVEL DEL NACIONAL B DE ACÁ"#ESPNRadioColombia Pablo Lunati criticó fuertemente al fútbol colombiano y aseguró que eso también determina el nivel del arbitraje. pic.twitter.com/P5t1R2z8v3 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 11, 2021

Ante esto vale resaltar que, al menos en tiempos recientes, los combinados colombianos no han tenido el éxito suficiente en las competiciones internacionales.



En la Copa Libertadores 2020 (que acabó el pasado 30 de enero de 2021 debido a los aplazamientos por la pandemia), los cuatro mejores equipos fueron Boca Juniors, River Plate (Argentina), Santos y Palmeiras, campeón de la competencia (Brasil).



En la Copa Sudamericana, entretanto, los cuatro mejores fueron Coquimbo Unido (la revelación de Chile), Lanús, Vélez Sarfield y Defensa y Justicia, el campeón (Argentina).



Lo que llamó la atención e indignó en las redes fue la contundente frase de Lunati en conversación con los panelistas del programa: “el fútbol colombiano tiene un nivel del Nacional B de acá (Argentina)”.

Esta frase, como no podía ser de otro modo, aumentó la discusión entre los periodistas y Lunati. Él siguió firme en su argumento enarbolando nombres de grandes clubes argentinos en contraste con los colombianos. “¿Vos crees que Colombia tiene 14 o 15 equipos competitivos, como tiene Argentina? Dejate de jo…”.



Eso sí: el exarbitro quiso tranquilizar la polémica al decir que, en definitiva, su intención era dar cuenta de la superioridad del fútbol brasileño y del fútbol argentino durante los últimos tiempos.



También es cierto que las referencias ‘cercanas’ del éxito del fútbol colombiano, según Lunati, se remiten a la década de los 80 y a equipos muy puntuales como Atlético Nacional, América de Cali y el Deportivo Cali.

“Estoy hablando, en general, de los últimos 10 o 20 años y no me queda otra, Óscar Córdoba (panelista de ‘ESPN Radio’) sabe de lo que hablo. No es fácil dirigir en Argentina, no es fácil. Con un fútbol devenido a menos, todavía sigue siendo, para mí, el país con el fútbol más complicado de arbitrar”, puntualizó.



Si bien la participación de los equipos colombianos en ediciones recientes de torneos internacionales no ha sido del todo afortunada, en los últimos años hubo momentos de regocijo para los hinchas de escuadras del país.

En 2016, por ejemplo, Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Libertadores de la mano de Reinaldo Rueda (actual técnico de la selección Colombia) al vencer a Independiente del Valle, equipo revelación (o era revelación, ahora es una fascinante realidad) de Ecuador.

Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores. Foto: Jaiver Nieto/ EL TIEMPO

Ese año, Nacional también pudo disputar la final de la Copa Sudamericana, sin embargo, el avión de Chapecoense (Brasil), su equipo rival, sufrió un accidente y se estrelló durante su llegada a Colombia.

Y no hay que olvidar que, un año antes de la hazaña ‘verdolaga’, Santa Fe ganó la Copa Sudamericana. En 2015, los ‘leones’ rugieron durante el torneo para ganar mediante la vía del punto penal. Vencieron a Huracán, de Argentina.

Santa Fe, vigente campeón de la Copa Suramericana. Foto: EFE

La final más reciente disputada por un colombiano fue la Sudamericana de 2018, en la cual jugaron Junior, de Barranquilla, y Atlético Paranaense. El ‘tiburón’ se ahogó en los tiros desde el punto penal y el equipo brasileño alzó la copa.

Junior disputó la final de la Copa Sudamericana, en 2018, sin embargo, perdió por tiros desde el punto penal. Foto: Guillermo González. Archivo EL TIEMPO

