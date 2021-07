El exdelantero Hamilton Ricard habló del partido Colombia vs. Uruguay

Los cuartos de final de la Copa América siguen dando de qué hablar. Este sábado, a las 5 p. m., Colombia enfrenta a Uruguay, en un partido que será clave para definir el cupo a la semifinal, y que la 'tricolor' deberá disputar con bajas importantes.



En entrevista con el programa 'El Alargue', de Caracol Radio, el exdelantero Hamilton Ricard, que debutó en la Selección Colombia, en 1995, se refirió al encuentro.

"El fútbol es goles, gana el que más goles haga. Siempre decimos que no hay mejor defensa que un buen ataque. Colombia tiene que salir a atacar, tiene los elementos, tiene los jugadores. Con toda seguridad, Colombia puede pasar encima de Uruguay", señaló el exfutbolista.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Colombia. Foto: EFE

También se refirió a las bajas que tendrá el equipo, y que son una de las preocupaciones centrales: Juan Guillermo Cuadrado –una de las estrellas del equipo– y Matheus Uribe no estarán en la cancha.



"Está bien que Cuadrado hoy por hoy es el mejor jugador del fútbol colombiano en el exterior, pero no me vas a decir que no podemos reemplazar a Matheus Uribe", dijo. Y aclaró: "Y no estamos diciendo que Uribe es un mal jugador, es excelente".

Ricard, quien acumuló en sus 20 años de carrera más de 500 partidos y 200 goles, aseguró que percibe una falta de confianza con la Selección.

"Estos muchachos vienen de estar peleando títulos, hay que soltarse, a la Selección Colombia le tienen respeto, conocen el nivel de los jugadores. Hay que dejar de ser timoratos", sentenció en su diálogo con 'El Ataque'.



