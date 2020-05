Quintabani también evalúa tutela: 'No nos pueden castrar laboralmente'

Las disposiciones del Gobierno Nacional respecto a los mayores de 70 años en el país, ha generado el debate en el fútbol respecto a quienes superan ese rango de edad y que por ende no podrían ejercer sus labores con la reactivación gradual del campeonato.

El caso que desató la polémica es el de Julio Comesaña, entrenador del Junior de 72 años quien incluso interpuso una acción de tutela alegando su derecho al trabajo.



Otro de los técnicos que estaría en dificultades para dirigir es Oscar Quintabani, actual entrenador del Deportes Quindío y quien cumplirá 70 años el próximo 4 de junio.



"Creo que el gobierno está atropellando y estigmatizando a todos los trabajadores y profesionales que construimos este país desde nuestra labor y estamos en dicho rango de edad". dijo Quintabani a EL TIEMPO



El DT colombo-argentino dirige desde comienzo de año al Quindío, en la segunda categoría del fútbol colombiano y espera las decisiones finales en cuanto a los protocolos para la categoría B.



"Solicito de manera urgente que analice esta medida discriminatoria. Dónde está la equidad, la inclusión, igualdad y derechos. No todas las personas a la edad de 70 años tienen la misma condición física y mental, ni todos se mueven en una misma profesión", agregó en entrenador que en Colombia ha dirigido en equipos como Cortuluá, Millonarios, Cali y Nacional, entre otros.



Agregó que el deporte es su vida y su profesión y que no se la pueden quitar. "Siempre hemos conocido que el trabajo dignifica al hombre y que es una bendición de Dios. El Señor presidente de la nación no nos puede castrar en lo laboral, emocional, mental y familiar de esta manera. Podría ser más bien una “recomendación” y no una “imposición” que atropella el derecho al trabajo y, que repito, no todas las personas tenemos el mismo tipo de profesión. Atropella la libertad personal y la dignidad humana", manifestó el entrenador.



Quintabani se encuentra en Armenia y todos los días hace trabajo virtual con los futbolistas del Deportes Quindío.



"Yo tengo una profesión muy especial, intelectual, con experiencia, creativa y muy distinta a otras. He vivido siempre en el deporte y en vida sana, sigo viviendo en el deporte y en una continua adaptabilidad de vida social con sentimiento de alegría y responsabilidad entre personas jóvenes, que nos brinda calidad y estilo de vida", dijo.



Finalmente, aclaró que llegado el caso, también acudiría a una acción de tutela, tal como Comesaña. "De ser necesario colocaría una tutela que defienda mis derechos ante esta castrante decisión", dijo.





