Esta es la plata que tuvo que pagarle Santa Fe a Camps por su salida

El final de la era de Patricio Camps en Santa Fe no tuvo otro desenlace. La goleada por 4-0 con Deportes Tolima sentenció, con firma de autenticación, la salida del cargo de entrenador del estratega argentino. Los conflictos apenas empezaban.

Solo unos minutos después de la derrota en Ibagué, Eduardo Méndez, el presidente del equipo, se presentó a la rueda de prensa. “Miraremos quien puede venir y quien venga vendrá en forma temporal por estos cuatro o cinco meses para trabajar de otra forma", dijo el dirigente. La noticia fue clara: Camps dejaba de ser el entrenador.



"No voy a criticar a nadie, al no salir a la rueda de prensa el entrenador me da mucho que pensar. Me disgustó mucho y por eso vine yo. A los hinchas pedirle disculpas. Espero que no volvamos a perder así', agregó el presidente de Santa Fe. Estas palabras no cayeron bien en el entorno de Camps y el tire y afloje empezó.

Al no salir a la rueda de prensa el entrenador me da mucho que pensar. Me disgustó mucho y por eso vine yo FACEBOOK

TWITTER

"Camps incumplió el contrato al no asistir a la rueda de prensa tras la derrota de anoche. Ya nos estamos haciendo asesorar por un abogado laboralista de gran renombre cercano al equipo", le explicó Méndez a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el lunes pasado.



Frente a esto la tensión creció y el entrenador argentino, según el mismo Méndez en declaraciones radiales, llegó el lunes la sede deportiva del equipo a pesar de ser citado a la sede administrativa.

Santa Fe lleva cuatro fechas sin ganar en la Liga colombiana del segundo semestre de 2019. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO

La versión que se instaló fue que Camps habría acudido a su representante, Pascual Lezcano para entablar una posible demanda por incumplimiento del contrato firmado con la escuadra roja con el propósito de reclamar una indemnización habría acudido a su representante, Pascual Lezcano. Sin embargo, la historia tomo giro de 90 grados y todo llegó a buen puerto, si se puede decir así.



En la noche de este martes, Santa Fe y el DT argentino llegaron a un arreglo. Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, informaron de carácter extraoficial que frente a los 11 meses de contrato que le quedaban a Camps, se negoció pagarle 4 con un valor de 35 mil dólares (119 millones de pesos colombianos aprox.) cada uno. De esta manera, la suma total que tendría que pagarle el equipo bogotano a Patricio Camps sería unos 140 mil dólares (478 millones de pesos aprox.)

Patricio Camps durante su presentación en Santa Fe. Foto: Archivo EL TIEMPO

DEPORTES