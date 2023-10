El día cuando el capo Pablo Escobar ordenó robar al Tino Asprilla

Faustino Asprilla es un universo de anécdotas e historias de lo que fue su exitosa carrera futbolística. Ahora, con motivo del lanzamiento de su serie, 'Tino Asprilla, no nací para perder’, producción del Canal RCN, se conocen algunos de esos momentos que vivió el Tino.

En el estreno de la miniserie, el exfutbolista contó una historia particular que vivió con el capo del narcotráfico Pablo Escobar.



El TIno reveló que cuando empezaba en el fútbol y jugaba en Atlético Nacional, el capo de la mafia ordenó que le robaran una motocicleta, esto debido a que el delantero no seguía las instrucciones del entrenador, por el riesgo de sufrir una lesión.



“Eso me trajo todos los problemas del mundo con Bolillo Gómez, con Elkin Sánchez, con el dueño, con todos. Porque los futbolistas no pueden andar en moto en Colombia. Cuando Bolillo se dio cuenta, automáticamente me dijo: 'si no vende la moto, no puede volver a entrenar' ", contó el Tino.

Asprilla cuando presentó algunos de sus negocios.

Le iban a robar la moto

Ante esta situación, Escobar se enteró de que la dirigencia planeaba despedir al Tino por no obedecer, por lo que decidió ordenar el robo como medida extrema.



“Ahí es cuando entra Pablo Escobar, se da cuenta que a mí me van a echar de Nacional. Él no era el dueño, simplemente era un hincha de Nacional. Y ni siquiera eso porque realmente era hincha del Medellín. Pero Felipe Pérez, que era un compañero nuestro y mantenía con él, le dice que a mí me van a echar de Nacional porque no quería entregar la moto, y ahí es cuando él manda a robarme la moto”, conto.



Ante la presión, el Tino decidió obsequiarle la moto a su hermano. “Felipe llega al entrenamiento y me dice: 'te van a robar la moto porque Pablo ya dio la orden', entonces le dije: '¿A mí? Pueden venir todos a ver quién me va a robar'. Yo estaba con susto, hablaba esas bobadas, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Yo agarro la moto y me la llevo para Tuluá y se la regalo a mi hermano, entonces no la encontraron nunca más en Medellín”, dijo el exfutbolista en su relato.

Siempre polémico

Asprilla ha sido uno de los exfutbolistas más críticos de los últimos procesos de la Selección Colombia y ha tenido varios enfrentamientos con lo actuales jugadores.



Uno de los temas que más levantó ‘espinas’ en el país, se dio cuando James Rodríguez fue consultado por los mejores jugadores que ha tenido la Selección Colombia a lo largo de los años, sin titubear, James dio su top 3 y nombró a dos de sus compañeros de la tricolor.



“En el orden que los quieran poner: Falcao, David Ospina y yo”, explicó James Rodríguez.

Faustino Asprilla.



Pero el ranking de los tres mejores jugadores de la Selección Colombia no cayó bien en los oídos de Faustino Asprilla, quien salió a hablar del tema que se hizo polémica en los últimos días en el país y con ‘gran tacto’ le envió un recado a James Rodríguez.



"Hay que explicar que la historia del fútbol colombiano es grande y extensa. Los que él menciona fueron los mejores en su época, pero en la mía, los mejores eran el ‘Pibe’ (Valderrama), Freddy (Rincón), (René) Higuita. Para su generación son los que él dijo, pero para los de mi generación son otros”, señaló el ‘Tino’ en Día a Día.

No es nuevo

En 2022 Asprilla, que es comentarista de fútbol en un canal de televisión internacional, se fue con todo contra James en los partidos amistosos de la Selección Colombia contra Guatemala y México. Esa vez el Tino lanzó comentarios sobre James.



“James es un jugador que divide mucho porque venía sin jugar mucho tiempo. Contra Guatemala marcó un gol, que es lo que uno le pide a ellos. Contra México no se vio tan bien porque se jugó ritmo muy elevado y se le notó la falta de minutos. Eso es normal”, aseguró el exdelantero.

Faustino Asprilla cuenta su anécdota en partido ante Chile.



“Que se sienta cansando para un segundo partido. El futuro en la Selección depende él. Está en un club nuevo y si suma minutos estará siempre", sentenció Asprilla.



En el 2022 hubo otro desencuentro. 48 horas después de la eliminación de Colombia del camino al Mundial de Qatar, el Tino criticó a James.



"James difícilmente vuelva a la élite. Además, él tiene una lesión. James no puede jugar 10 partidos seguidos. Es muy difícil que un equipo grande lo contrate cuando juega dos partidos, descansa tres y vuelve y juega dos. Yo creo que a James no lo volveremos a ver en la élite".



