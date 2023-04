Luis Fernando Velasco tuvo que afrontar, con menos de 24 horas de haber sido nombrado como nuevo ministro del Interior, la responsabilidad de recibir una reunión que había sido convocada con antelación, para enfrentar el problema de las barras bravas, que se agudizó en las últimas semanas.

Velasco ya fijó una posición sobre el tema del regreso de las mallas a los estadios del país, que habían sido eliminadas antes del Mundial Sub-20 de 2011, que organizó Colombia, y que ahora la asamblea de Dimayor propone que sean instaladas de nuevo, así sean móviles.

“Me parece grosero sentarse en una mesa y descalificar una idea. Yo soy liberal humanista y me parece terrible llegar a un estadio y que tenga prácticamente un tratamiento como si fuera un espacio de guerra. Lo ideal es que no las necesitemos. Pero para no necesitarlas necesitamos construir una política para que estemos lo suficientemente tranquilos para que no las necesitemos”, dijo Velasco en rueda de prensa.

¿De qué equipo es hincha Luis Fernando Velasco?

En medio de la rueda de prensa, a Velasco le preguntaron si era futbolero. Aunque en un principio evadió el tema, al final reconoció que su color futbolístico era distinto al político. “Yo, bien liberal, he salido a manifestaciones azules cuando Millonarios gana. ¡Y este año saldremos!”, dijo.

Festejo de Elvis Perlaza (izq.)

Velasco contó cómo se hizo hincha de Millonarios. El origen de su amor por el equipo azul se originó en Popayán, su ciudad natal.

Fernando 'Bombillo' Castro, con la camiseta del Cali, en 1974.

"Vengo de una ciudad en la que no ha habido tradición futbolera, pero es uno de los departamentos de más tradición futbolera que es el Cauca, la tierra de Zape, Mina Camacho, de Yerry Mina, Davinson, una cantidad, pero en Popayán, nadie. Hasta que salió un señor que era el ‘Bombillo’ Castro, fue el 5 de Millonarios en la mejor época de Millonarios. Todos le hacíamos fuerza al que salió del barrio Alfonso López de Popayán y nos volvimos hinchas de Millonarios”, recordó.



Castro debutó como profesional en Millonarios en 1966 y estuvo en el club hasta 1971. De ahí se fue al Deportivo Cali, con el que salió campeón en 1974, También jugó en Medellín y Bucaramanga, donde se retiró en 1982. Hizo parte de la Selección Colombia en las eliminatorias para el Mundial de México 1970.



Al comienzo de la charla, Velasco había hecho un chiste, cuando todavía no había confesado sus gustos futbolísticos: “En el colegio era más basquetbolista. Era hincha del equipo Pambelé: uno lo ve ahora y no se imagina que alguna vez le ganó a alguien”, contó.



