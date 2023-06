El pasado sábado 24 de junio se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogota, la final de la Liga BetPlay 2023. El encuentro futbolístico se dio a las 7:00 p.m., con los equipos Millonarios y Nacional, teniendo como ganador de su dieciseisavo título a Millonarios.



La emoción del equipo capitalino se desbordó hasta las tribunas y, en distintos lugares de la ciudad, la celebración de la victoria fue desde los más chicos, hasta los más grandes.



(Le puede interesar: Millonarios campeón: así quedó la tabla de los títulos del fútbol colombiano).

Otra de las grandes figuras de la final que también mostró su felicidad por este gran logro fue Juanito Moreno, el arquero de Millonarios, a quien WinSports captó bailando y cantando con la medalla que recibió luego de la victoria, mientras disfrutada de la compañía de miembros y familiares del equipo.



"Hemos sufrido mucho y es momento para celebrar y para gozarlo", le dice Moreno a la periodista del medio mencionado.



Así mismo, cantó la canción de la famosa novela 'Pasión de Gavilanes'.



"Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda, una fiera intensa que me da mil vueltas...", se le escucha al jugador.



Además, el arquero envió un saludo a todos los aficionados y los invitó a vivir la fiesta en paz. Sumado a que gritó una de las frases que los hinchas tienen como insignia: "Solo Millos loka".



(Le puede interesar: Millonarios, en manos de 'Juanito' Moreno: así le ha ido al equipo con el joven arquero).

Esta ficha tan importante para el equipo y, en especial, para la noche en la que recibieron este título, se le ve bailando con unos particulares pasos encima de una banca, mientras sigue animando a los otros miembros de Millonarios.

Más noticias en EL TIEMPO:

Videos: fuertes enfrentamientos entre hinchas de Millonarios y Nacional tras la final

Millonarios, campeón: así vivieron los hinchas la emoción del partido

Millonarios es campeón y así lo celebran varios famosos de la farándula colombiana

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

CAMILA RAMOS