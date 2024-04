'El cantante del gol' le responde a quienes lo critican por sus errores al narrar partidos en Liga

Las redes sociales no perdonan ningún error, y menos si viene de una transmisión en vivo de un partido de fútbol. Uno de los narradores más señalados y criticados en Colombia es Javier Fernández, quien suele ser foco de comentarios negativos y destructivos.

Fernández, mejor conocido como 'El cantante del gol', habló de dichos comentarios negativos que le llegan a diario por aquellos errores que comete en las transmisiones de la Liga colombiana y señaló que todas las personas se equivocan.

Invitado en el set de Bravissimo. Foto:CityTv Compartir

Todos nos equivocamos, los únicos que no se equivocan, con todo el respeto, son los estúpidos que no hacen nada

“Si no se han podido poner de acuerdo para darle la razón al Papa, imagínese a uno, por favor. Primero que todo, como dijo Jesús, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos nos equivocamos, los únicos que no se equivocan, con todo el respeto, son los estúpidos que no hacen nada. No soy perfecto y ni lo quiero ser”, le dijo el narrador a Tropicana.

Sobre un posible retiro de los medios de comunicación y de las transmisiones oficiales, explicó: “Alguna vez le escuché a Usain Bolt, cuando le preguntaron por qué se había retirado, que él veía a sus rivales al principio muy lejos. Y luego dijo: ‘un día volteé a ver y estaban muy cerca, mejor me voy’. A mí me pasa lo mismo, yo miré atrás y veo que les falta mucho. Me quedo todavía un poco más”.

Selección Colombia femenina Foto:EFE/El cantante del gol Compartir

'El cantante del gol' salió hace unos años de Caracol, canal en el que narraba todos los partidos de la Selección Colombia, y aterrizó en Win Sports para las transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano.

“Salí de Caracol Televisión y a los pocos días conseguí empleo, un empleo mucho mejor. Win Sports es mi canal. Me parece que está haciendo un esfuerzo enorme porque las cosas salgan bien y eso hay que aplaudirlo. Espero que la gente lo sepa valorar, es nuestro único canal deportivo”, explicó 'El cantante'.

Cantante del gol narró el partido Cali vs. Águilas. Foto:Win Sports Compartir

DEPORTES