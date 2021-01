Esta es la decisión sobre el uso de El Campín y Techo en Bogotá

La Secretaría de Gobierno de Bogotá ya notificó a los equipos de fútbol de la capital del país que no prestará los estadios El Campín y Techo para los partidos de fútbol de los equipos locales, mientras siga la alerta roja en la ciudad por el alto número de contagios por el coronavirus.

"Actualmente el IDRD se encuentra adelantando adecuaciones en la grama de los estadios, como parte de los trabajos de preparación para la Copa América 2021. Labores que terminarán el 31 de enero. Si continúan las medidas sanitarias, posterior a esta fecha, seguirá vigente la restricción al préstamo de los escenarios", dice el comunicado.



Y se agregó: "Ante las recientes medidas sanitarias adoptadas por el Distrito, la Secretaría de Gobierno ha informado en la Comisión Distrital de Fútbol, a los representantes de los clubes bogotanos y a la DIMAYOR, que durante el tiempo que se encuentre vigente la Alerta Roja en la ciudad, no se prestarán los escenarios deportivos para el desarrollo de los torneos locales de fútbol".



De igual manera, las entidades señalaron que "durante el primer pico de la pandemia no hubo fútbol en Bogotá. En este segundo pico tampoco será posible. Tan pronto superemos la Alerta Roja volverá el torneo a la capital, cumpliendo los protocolos de bioseguridad de Fifa” , aseguró Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno



La determinación se ha tomado debido al alto número de ocupación de camas UCI en la ciudad y con el fin de prevenir las aglomeraciones de hinchas.



Sobre los trabajos que se realizan en los dos escenario deportivos se informó que el IDRD aseguró que para el 31 de enero estarán finalizados las labores de adecuación de los estadios para recibir la Copa América 2021, pero "si las condiciones sanitarias en la ciudad no mejoran y continúa la alerta roja, después de esta fecha, no se podrán utilizar los estadios en la capital para el desarrollo de eventos deportivos", se argumentó.