¿El amoniaco es una sustancia dopante?

Una imagen llamó la atención antes de comenzar el partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Huila, este miércoles, en el estadio Roberto Meléndez. Dos jugadores del equipo local, Willer Ditta y Fabián Ángel, aparecen inhalando una sustancia.

La imagen se hizo rápidamente viral en redes sociales y el club tuvo que salir a aclarar qué era lo que inhalaban los jugadores. Ditta marcó un gol en ese partido, que terminó 3-0 a favor de Junior, y fue elegido por la Dimayor como la figura de la cancha.



Junior informó que la sustancia que utilizaron los dos jugadores es carbonato de amoníaco. Agregó que la institución no les entregó la sustancia, sino que fue decisión de Ditta y Ángel y que por esa razón se les inició un proceso disciplinario.



El uso del amoniaco se ha extendido desde hace varios años, en especial en deportes como el levantamiento de pesas, aunque se vio con cierta frecuencia durante la Copa del Mundo del 2018, en la que varios jugadores de Rusia, el equipo local, lo inhalaron con frecuencia.



El médico de la selección rusa, Eduard Bezuglov, explicó entonces que los futbolistas impregnaban un trozo de algodón con amoniaco y lo inhalaban, con el fin de animarse, y que esa práctica llevaba décadas.



¿El amoniaco es sustancia dopante? "A veces hay personas que utilizan el amoniaco como un estimulante respiratorio, pero no tiene más efecto que irritar las vías aéreas superiores, no tiene efecto sobre el rendimiento deportivo, por lo cual no está en la lista prohibida de WADA", dijo una fuente del laboratorio del control al dopaje del Ministerio del Deporte consultada por EL TIEMPO.



"Hay otros compuestos que se colocan en la nariz antes de una competencia como la Oximetazolina como descongestionante, que tampoco es prohibido", agregó la fuente.



