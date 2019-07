El abecé de la Liga femenina, que este sábado se pone en marcha

La primera, sorprendió; en la segunda, se mejoró y la tercera ¿será la vencida? El sábado inicia la tercera edición de la Liga Femenina en el fútbol colombiano con 20 equipos. El abecé de la Liga es sencillo. Saque la agenda, tome el lápiz y haga las anotaciones. El torneo durará dos meses y medio.

El sistema de campeonato. Los clubes estarán divididos en cinco grupos, elegidos por su cercanía geográfica, y el sistema de la competición será por medio de una fase de grupos, en la que cada equipo jugará 6 partidos, tres como locales y tres como visitantes.



Cómo serán las fases finales. Los primeros de cada grupo clasificarán a la siguiente instancia –cuartos de final-, en la que se enfrentarán a los tres mejores segundos clasificados. En la instancia de cuartos se sortearán las llaves, la localía estará determinado por el acumulado de puntos de la tabla de reclasificación y se jugarán partidos de ida y vuelta. Después vendrán las semifinales y la final, donde se conocerá el tercer campeón de la Liga Femenina en Colombia. El torneo termina el 30 de septiembre.



Los debutantes. Cuatro equipos aparecen por primera vez en la Liga femenina, en su gran mayoría, con el apoyo de estructuras de gran experiencia en el fútbol femenino. Deportivo Cali tendrá como base el trabajo hecho por la escuela Carlos Sarmiento Lora. Indpendiente Medellín tendrá convenio con el club Formas Íntimas, que en las dos primeras ediciones apoyó a Envigado, que este año no participa en la Liga Femenina. Millonarios, aunque contrató a varias jugadoras experimentadas, también aprovechó el trabajo de la Universidad Sergio Arboleda. El otro nuevo es Once Caldas.

Las extranjeras. A diferencia de las dos primeras ediciones de la Liga femenina, esta vez la Dimayor limitó el cupo: cada equipo podrá inscribir solo cuatro futbolistas extranjeras.



Los que se fueron. El año pasado, la Liga femenina tuvo 23 equipos. Esta vez se redujo a 20, pero entraron cuatro nuevos. Aparte de Envigado, los otros seis que decidieron no participar este año fueron Alianza Petrolera, Bogotá Fútbol Club, Unión Magdalena, Patriotas, Quindío y Real Cartagena.



Las grandes contrataciones. Junior de Barranquilla sacudió el mercado y llevó a dos de las figuras del Atlético Huila que ganó la Copa Libertadores: las atacantes Yoreli Rincón (que llega del Iranduba, de Brasil) y Karla Torres. Millonarios llevó a dos exintegrantes del plantel que le dio el primer título a Santa Fe: la arquera Kimika Forbes, de Trinidad y Tobago, y la defensora venezolana María Alejandra Peraza.



La curiosidad. Carmen y María del Carmen Rodallega, madre e hija, serán compañeras de equipo en el Deportivo Cali. La primera, ganadora de la Libertadores con el Huila, ahora jugará como mediocampista. Su hija es lateral.



La primera fecha. Este sábado, a las 3 p. m., Atlético vs. Cali, Bucaramanga vs. Cúcuta, Nacional vs. Once Caldas y Orsomarso vs. Tolima. Este domingo: América vs. Cortuluá (1:!5 p. m., por Win Sports), Fortaleza vs. Santa Fe (2 p. m.), Millonarios vs. Equidad (2 p. m.), Huila vs. Pasto (3 p. m.), Junior vs. Real San Andrés (3 p.m.) y Pereira vs. Medellín (3:30 p. m.).



