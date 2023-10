Es fácil criticar un mal partido, apuntar a los defectos, hacer chistes sobre el peso, disparar memes cuando todo va mal. Lo difícil es lo que está tratando de hacer, todos los días, Edwin Cardona: levantarse por él, por su familia, por los sueños que todavía le despierta el fútbol.



La fuerte confesión de Cardona

El jugador del América de Cali habló abiertamente de todo lo que ha pasado en su vida, en su carrera deportiva y reveló detalles desconocidos de sus días en Racing de Argentina, cuando recibía las más ácidas críticas mientras luchaba contra la depresión, tomaba pastillas para dormir y está solo con su hijo de 9 años, pues su esposa luchaba en Colombia contra una enfermedad.



“Sepan que al final nosotros somos seres humanos, yo llegaba a mi casa y tomaba pastas para poder dormir, sufría de depresión, tener que estar las 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, después del entrenamiento en el carro, durmiera conmigo. Llegué una época en la que solo tenía a mi familia", explicó el colombiano en una entrevista en DirecTV.



Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, Cardona dejó una fuerte frase sobre la dura vida que estaba llevando en territorio argentino: "A mi hijo que tenía nueve años, que era el que podía viajar, porque mi esposa no podía por temas de salud. Dios le pone esas personas a uno, pero un niño de 8 años (su hijo) fue la única persona que me salvó”, comentó Edwin Cardona en una entrevista para ‘DirecTV Sports’.



“Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal…", reveló.



La vida lo puso no en Atlético Nacional, donde quería estar después de su etapa en Racing, sino en el América de Cali, que apostó por él y hoy, más allá de algunas pausas por temas físicos, disfruta de una gran versión del futbolista, que tiene los mismos sueños ambiciosos de siempre dentro de la cancha y se ilusiona con el regreso a la Selección Colombia.

Edwin Cardona con la camiseta del América. Foto: America de Cali

“Claro, ese es el objetivo mío ahorita. Lo primero es afianzarnos en América, poner el equipo en donde merece estar. Construir el sueño que queremos, que obviamente es la 16″, dijo en la citada charla.



“El llamado se dará en su momento. Sé que Dios me dará la oportunidad de estar otra vez en la Selección Colombia”, concluyó el jugador antioqueño.



Esta temporada, Cardona ha disputado nueve partidos con el América de Cali en la Liga colombiana y marcó cuatro goles. Uno de ellos, frente a AtLético Nacional, en lo que fue el la victoria 4-1 de la 'mechita' el pasado 23 de septiembre en la fecha 14.

Entrevista de Cardona

"Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal", Edwin Cardona habló de su situación en Argentina🎙️ @carlosevillamil pic.twitter.com/p8M3DlVdE3 — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) September 29, 2023

