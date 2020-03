Pimentel se 'salió de la ropa' y habló de influencia de apostadores

Eduardo Pimentel, en todas sus facetas en el fútbol, se distinguió siempre por su fuerte temperamento. No en vano tuvo, hasta la aparición de Gerardo Bedoya, el récord de ser el jugador que más veces vio la tarjeta roja en el fútbol colombiano, 33.

El máximo accionista del Boyacá Chicó volvió a 'salirse de la ropa', esta vez, al final del partido que su equipo empató 2-2 con Alianza Petrolera. Los 'ajedrezados' estaban ganando 2-1 y Carlos Pérez, en el quinto minuto de reposición, logró igualar el juego.

Una vez terminó el partido, Pimentel se metió a la cancha y se fue encima del árbitro Luis Sánchez para reclamarle. Tuvo que ser atajado por los asistentes del club.

Alianza Petrolera empató en la última jugada del partido a Boyacá Chicó y Eduardo Pimentel salta a la cancha totalmente descontrolado. #LigaBetPlay pic.twitter.com/mkFjXqD4tv — El Var Central 🖥 (@ElVarCentral) March 8, 2020

Después del partido, Pimentel empezó a quejarse en su cuenta de Twitter repetidamente y lanzó graves acusaciones.



"Esto NO lo limpia nadie c volvio un negocio universal, cada 8 dias ves exabruptos arbitrales y a nadie le importa, comemos todos de la misma mierda" (SIC), "hoy los resultados en el futbol los mandan y los deciden las apuestas, no los equipos" (SIC) o "NO pudieron con el arbitraje,mediocres con toda esta mano d sinverguenzas se las gano la trampa,la triquiñuela y la ley del vivo" (SIC) fueron algunos de sus comentarios.

NO pudieron con el arbitraje,mediocres con toda esta mano d sinverguenzas se las gano la trampa,la triquiñuela y la ley del vivo. — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) March 8, 2020

Q montaje se mandaron hoy estos bandidos del cine,pelicula ⚽️⚽️, the end, magnifico les quedo 👏👏👏👏👏👏 van a batir raiting d asistencias. — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) March 8, 2020

Hoy los resultados en el futbol los mandan y los deciden las apuestas, no los equipos — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) March 8, 2020

Esto NO lo limpia nadie c volvio un negocio universal, cada 8 dias ves exabruptos arbitrales y a nadie le importa, comemos todos de la misma mierda. — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) March 8, 2020

Cabe recordar que en el pasado partido en que Boyacá Chicó fue local, contra Pereira, hubo errores graves del juez Alexander Ospina, quien no ha vuelto a ser designado por la Comisión Arbitral.



DEPORTES