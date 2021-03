Reapareció Eduardo Pimentel: nueva queja contra los árbitros

Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, ha sido muy crítico con el nivel del arbitraje colombiano y en más de una ocasión se ha quejado de que a su equipo lo han afectado en su lucha por no descender.

Hoy, el equipo ajedrezado estaría salvándose de ir a la B por dos puntos de ventaja sobre el Deportivo Pereira. Sin embargo, los 'matecañas' juegan este domingo contra Equidad y de ganar, superará en la tabla al Chicó.



Este sábado, el equipo boyacense perdió 4-2 contra el Once Caldas. Empezó perdiendo 2-0 y lo empató antes de terminar el primer tiempo.



Ya en la segunda etapa, el juez Bismarks Santiago sancionó un penalti a favor del Once, por una supuesta falta del arquero Pablo Mina a David Lemos. El partido en Manizales no tuvo VAR.



La acción generó una crítica de Pimentel, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Q ESTA PASANDO ???? Q ES LO QUE SUCEDE????", acompañada de la imagen del penalti.

Q ESTA PASANDO ???? Q ES LO QUE SUCEDE???? pic.twitter.com/go48e9GOd6 — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) March 28, 2021

Inmediatamente, muchos tuiteros le replicaron a Pimentel por no haber dicho nada cuando el VAR le quitó al Deportivo Pereira un gol legítimo contra el Chicó, en un mal trabajo del grupo arbitral encabezado por Andrés Rojas.

Eduardo, su equipo está fuera del descenso por una jugada mal anulada al Pereira en el último minuto. Su equipo lleva 11 puntos este semestre, en cambio de armar escándalo cada 8 días, arme un equipo que compita... — Arley Durán Gómez (@arleydeportes) March 28, 2021

Cuando anularon mal el gol de Pereira ante Chicó no dijo nada. Ojalá lo desciendan a la B. — Luis Alejandro Mejía (@AlejoMejiaFaca) March 28, 2021

¿Qué sucede? El arquero sale y con el brazo logra desestabilizar al delantero, el contacto se produce dentro del área, por ende, penal. Eso sucede... — El Barto Chibchombiano 🇨🇴🇨🇴🇦🇷🇦🇷 (@FilosofoBart) March 28, 2021

