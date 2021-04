Denuncian irregularidades en pruebas Covid en el fútbol colombiano

Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, puso el dedo en la llaga, tras denunciar irregularidades en las pruebas covid-19 en el fútbol colombiano.

"Como NO existe un reglamento disciplinario para castigar a los clubes que incumplan el protocolo de bioseguridad, parece que algún vivo aprovecha y convence al laboratorio de NO reportar a tiempo a los jugadores contagiados para que estos puedan jugar, poniendo en grave riesgo a los demás", escribió PImentel en su cuenta de twitter.



El tema viene, pues e dice que hay contagio masivo en un club, que no habría sido reportado de manera correcta.



Boyacá Chicó está involucrado en el descenso y libra una batalla con Deportivo Pereira por no perder la categoría. Restan dos jornadas y el nuevo integrante de la B está por definirse. Los ajedrezados aguardan por victorias frente a Águilas de Rionegro y Jaguares, y tendrán que esperar una caída del Pereira, para continuar el primera.

