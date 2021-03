Nuevo asalto en la pelea entre Acolfutpro y Eduardo Pimentel

La relación entre la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y Eduardo Pimentel, fundador y accionista del Boyacá Chicó, siempre ha sido tirante. Pimentel, en los últimos meses, ha lanzado acusaciones contra la agremiación a través de sus redes sociales.

Desde finales del año pasado, Pimentel había lanzado acusaciones contra los directivos de la agremiación, en especial al director ejecutivo, Carlos González Puche, y al secretario general, Luis Alberto García Suárez, e incluso anunció acciones legales.



Miente MISERABLEMENTE Puche y @acolfutpro UTILIZA y MANIPULA a la prensa ZOMBI PREPAGO q convive con ellos,buscando matonear y desprestigiar en redes sociales,tendrán TODOSSS NUEVAMENTE q responder ante tribunales por INJURIA Y POR CALUMNIA @cesaralo @MelukLeCuenta @FIFProAmerica — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) January 20, 2021

El jugador q le canto la tabla @acolfutpro fue Ciciliano(QEPD)NO les comió cuento ni c dejó utilizar del jugoso negocio del DESPOTA y sus aliados q c tomaron el poder y llevan enquistados ya 20 años.Sera tan malo el negocio?@LucenErnesto @MinDeporteCol @cesaralo @MelukLeCuenta — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) February 2, 2021

A su vez, Acolfutpro hizo una solicitud de rectificación a Pimentel para que se retractara de las acusaciones.

Este lunes, la Juez 18 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá le dio la razón a Acolfutpro y falló una acción de tutela a su favor.



"La juez de tutela acreditó la vulneración al derecho fundamental al buen nombre basada en que "dicha garantía se vulnera, escencialmente, por la emisión información falsa que distorsiona el concepto público de alguien respecto de la sociedad, en este caso, la comunidad de la red social Twitter, la cual, se advierte ha sido reproducida a diferentes personas", dice el comunicado de la agremiación.

El fallo ordena a Pimentel "dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de esta providencia, si es que no lo ha hecho, retire los mensajes objeto de la presente acción de tutela y, a su vez, que publique en la red social Twitter la rectificación y la garantía de los derechos fundamentales afectados a la parte accionante". Hasta ahora, Pimentel no se ha pronunciado al respecto.



No es la primera vez que Acolfutpro le gana una tutela a un directivo del fútbol colombiano. En agosto del año pasado, un juez ordenó a Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, que se retractara de unas acusaciones en las cuales afirmaba que la agremiación extorsionaba a sus afiliados.



DEPROTES

