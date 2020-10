Vuelve el caos: equipo de la liga amenaza con retirarse del campeonato

Vuelve la turbulencia al fútbol colombiano. La última reunión de clubes dejó preocupantes afirmaciones como las de supuestos arreglos de partidos y compra de árbitros. Además, Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó amenaza con retirar a su equipo del campeonato.

Pimentel aseguró que en la asamblea de la Dimayor del pasado miércoles el presidente del Once Caldas, Tulio Castrillón, dijo que en el fútbol colombiano hay un chat privado en el que están los equipos que han "arreglado árbitros y partidos".



"Me encuentro declaraciones de Tulio Castrillón respondiendo a unos cuestionamientos que le hacian los presidentes de Jaguares, Patriotas y Santa Fe, respecto a unas amenazas que Pineda había hecho sobre ciertos miembros del fútbol colombiano. Tulio dijo 'vengan señores, si nos vamos a tirar, tiramos todos, tengo chats privado donde tengo escrito los equipos que arreglaron árbitros y partidos, yo ya voy de salida, a mí no me importa nada'", dijo Pimentel en el programa 'Blog Deportivo' de Blu Radio.



"¿Dónde está la fiscalía? Que llamen a Tulio. Pero lo expuso, que tiene el chat privado, que entre 5 y 6 equipos, parece, y resulta que entre esos han hecho arreglos como vulgarmente acaba de pasar entre Caldas y Pereira para regalarle los puntos al Pereira y salvarlo del descenso", agregó.

Pimentel aseguró que se reunirá este viernes con sus socios para evaluar si se retiran del campeonato, molesto por el manejo en el tema del descenso en el fútbol colombiano. Pimentel criticó la situación de pérdida de puntos del Once Caldas con el Deportivo Pereira, equipo comprometido en el descenso.



"Vamos a estudiar los alcances de covid y la situación y las anomalías, ver la posibilidad de no seguir este año en el torneo", dijo.





