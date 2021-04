Pimentel le responde a Matador, tras el descenso de Chicó

El descenso de Boyacá Chicó a la segunda categoría del fútbol colombiano dio para todo, memes, burlas, críticas. Uno de los que se tomó con humor y pasión fue el caricaturista Matador.

Matador publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se le ve celebrando junto a otros hinchas del Pereira la permanencia del equipo matecaña en la primera división con dedicatoria especial para Eduardo Pimentel, máximo accionista del equipo boyacense.



“Pimentel, Pimentel, Hijue… pa, la B”, dicen los hinchas que acompañaron a Matador.



El dirigente respondió con todo en su cuenta de Twitter.



"@Matador000 dentro d las IDEOLOGIAS que ud representa que no SON LAS MISMAS MÎAS y en el contexto del ambiente en que las hizo, me recordó algo que había escuchado en ESTADIOS LLENOS hace mucho tiempo, me EMOCIONO y me hizo sentir nuevamente IMPORTANTE, muchas gracias, BUFON de FAR", escribió Pimentel.

@Matador000 dentro d las IDEOLOGIAS q ud representa q no SON LAS MISMAS MIAS y en el contexto del ambiente en q las hizo,me recordó algo q había escuchado en ESTADIOS LLENOS hace mucho tiempo,me EMOCIONO y me hizo sentir nuevamente IMPORTANTE,muchas gracias,BUFON d FAR. — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) April 20, 2021

