Presidente de Santa Fe insiste en renegociar los sueldos

Eduardo Méndez explica la situación del equipo luego de la encuesta en redes en las que consultaban rebaja de los salarios.

La negociación con los jugadores: “Se vienen adelantando unas conversaciones con ellos, que hoy en día están truncadas. Se hizo una propuesta a los jugadores en la que se les manifiesta la situación de Santa Fe, en que nuestros posibles acuerdos tienen que ser muy medidos para no incumplir la Ley 1116. Los jugadores no aceptaron y ofrecieron algo, pero fuera del alcance de la institución. No me dieron oportunidad para pensar otra contrapropuesta”.



La situación económica. “La situación por la que hoy pasa Santa Fe es muy delicada, porque, a pesar de que hace unos meses nos aceptaron acogernos a la Ley 1116 (o ley de reestructuración empresarial), todos nuestros presupuestos estaban para cumplirse de acuerdo con unos ingresos que nos habíamos trazado. Hoy estamos en otra situación y debemos ser coherentes para que más adelante este tema no nos vaya a pasar factura”.

¿Qué medidas estudian? “Para Santa Fe es complicado por el hecho de estar en la Ley 1116. He hablado con el Gobierno para que colaboren, que si es necesario suspender contratos, me autoricen y reanudarlos en el momento en que lo pueda hacer", dijo.



"Igual se está buscando que por intermedio de la Federación se llegue a algún crédito respaldando a los equipos y que, con base en los posibles derechos de TV que nos deben llegar, avalar el préstamo”.

Ayuda a la Federación. “El día de la asamblea de la Federación se anunció que había unos dineros para repartir tanto en el fútbol profesional como en el aficionado. Eso se hizo efectivo



"A Santa Fe le tocaron cerca de 370 millones, que es lo que tengo ahora para tratar de cumplir obligaciones. A más tardar, debo estar pagando 230 millones de seguridad social. Ya tenemos el mes de marzo para pagarles a los jugadores”.



¿Qué tienen hoy de ingresos? “Hoy en día, los ingresos están suspendidos. Tengo que aceptar y comprender la situación de los patrocinadores, ellos hacen una inversión para promocionar los productos y la gran mayoría está afectada por este tema, con la parada del torneo. Y el inicio no va a ser tan pronto, el tema de los espectáculos públicos se puede demorar. Debemos pensar en el elemento humano para entrar a competir”.



