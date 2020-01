Presidente de Santa Fe habla fuerte y claro en el tema Balanta

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, se pronunció este miércoles sobre el caso del futbolista Maicol Balanta, quien no se ha presentado a prácticas con el equipo, sin justa causa.

"Primero lo voy a escuchar porque no conozco las razones por las que no se ha presentado", dijo el dirigente.



Sin embargo, Méndez fue claro en afirmar que no cree que el jugador vaya a continuar en el equipo por su indisciplina.



"Se encuentra en este momento en las oficinas y me está esperando para hablar".



A la pregunta de si va a llegar a un acuerdo con el jugador, dijo: "¿Acuerdos, de qué clase? No creo que continúe. La disciplina comienza desde ya. Si pasamos esa falta en el transcurso del torneo otros incurrirán y no tendríamos cómo corregirlos".



En otros temas, el dirigente se pronunció sobre la Liga femenina y manifestó que hizo un acuerdo con el Atlético Huila para que el equipo base del Huila juegue con Santa Fe.



DEPORTES