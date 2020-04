Respuesta de Santa Fe a la petición salarial de los jugadores

La situación salarial en Santa Fe atraviesa un momento complejo ya que las partes no han llegado a un acuerdo en cuanto al pago de los salarios de los futbolistas durante esta etapa de crisis producto de la cuarentena por el coronavirus.

El presidente cardenal, Eduardo Méndez, respondió en una carta dirigida al capitán Leandro Castellanos especificando la posición del club respecto al pago de los salarios y a la solicitud que han hecho los futbolistas.



En dicha carta, Méndez asegura que "Santa fe no ha propuesto en ningún momento una reducción salarial". Indica que el club "propuso un pago parcial de los salarios desde el mes de marzo".



En la carta de 7 puntos, Méndez recuerda que la institución está bajo la ley 1116, lo que le imposibilita a solicitar créditos.



"La institución depende de los ingresos de la Dimayor , patrocinadores, escuelas, tiendas y taquillas que hoy se han reducido en su totalidad".



Finalmente, el presidente insiste en que el club se mantiene en la misma propuesta inicial. Indica que el club se compromete a cancelar la totalidad en sus obligaciones.



Recientemente Méndez manifestó: “Se vienen adelantando unas conversaciones con ellos, que hoy en día están truncadas. Se hizo una propuesta a los jugadores en la que se les manifiesta la situación de Santa Fe, en que nuestros posibles acuerdos tienen que ser muy medidos para no incumplir la Ley 1116. Los jugadores no aceptaron y ofrecieron algo, pero fuera del alcance de la institución. No me dieron oportunidad para pensar otra contrapropuesta”.



