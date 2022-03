Santa Fe sufrió una dura derrota el domingo en el clásico contra Millonarios, 0-3, que generó mucho malestar entre los aficionados, que criticaron el rendimiento del equipo justo contra su clásico rival.

Santa Fe tiene 13 puntos cuando la Liga va por la mitad del campeonato. El equipo está por fuera de los ocho, así que no pude dar más ventajas si no quiere quedarse afuera.

Este lunes, el presidente del club, Eduardo Méndez, habló con EL TIEMPO sobre la situación actual de Santa Fe. Dijo que dará un compás de espera antes de cualquier decisión, pues confía en que hay equipo para enderezar el camino.

Opiniones de Méndez

¿Cuál es su sentir después de la derrota en el clásico?

Como todo santafereño, ¿a quién le gusta perder un clásico?, eso le duele a uno y es más doloroso que tener un semestre malo y se daña más cuando se pierde un clásico que es peor.



¿Queda con preocupaciones por lo mostrado por el equipo?

Sigo confiando en que hay buen equipo; desafortunadamente han habido lesiones de jugadores como De la Rosa, González, que hacen daño y perjudican el funcionamiento del equipo. Yo creo que el técnico no ha corrido con suerte.



¿Cuál es su posición con el técnico?

Ya hablé con él, él sabe que tiene un equipo que debe responder... Esto es un juego en donde priman los resultados. Por ahora tenemos un compás de espera, mientras se juegan otros partidos, y creemos que él y los muchachos van a sobreponerse a esto.



Por ahora es respaldo, pero dependiendo de los resultados...

El fútbol es de resultados.



¿Qué le argumentó el técnico por esta derrota?

No lo que hablamos queda ahí. No vamos a dramatizar, sino simplemente sabemos que tenemos que trabajar para salir del bache.



La gente quedó preocupada y molesta... ¿Qué opina del malestar?

Normal, el hincha siempre, en las buenas y malas reaccionara y más cuando se pierde un clásico.

¿El grupo como quedó?

No, yo salí del estadio y no hablé con ellos. Es el técnico el que debe hacerlo. No el presidente.



Sin embargo, ¿usted como cabeza está conforme con lo hecho en la Liga hasta el momento?

¿Quién va a estar confirme cuando los resultados no se dan? El hecho que uno tenga que dar espera y apoyar no significa que las cosas están funcionando.



¿Qué no está funcionando?

No, no quiero entrar en ese juego de vaya y pregunte. Simplemente hay que dar espera y que se salga de este bache.



Seguramente el presupuesto al comienzo del torneo está por debajo de lo presupuestado a mitas de campeonato...

Quién no quisiera tener 23 puntos como los tiene Millonarios... No los hemos conseguido, entonces se supone que estamos por debajo de los presupuestado.



No dramatizar pero se tienen que dar los resultados... ¿es su conclusión?

Creemos tener un equipo que pude reaccionar y vamos a darnos esa oportunidad de que el técnico logre encarrilar el equipo.





