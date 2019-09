Presidente de Santa Fe pide investigación disciplinaria a Jaime Pineda

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, pidió una investigación disciplinaria para Jaime Pineda, expresidente del Once Caldas y actual miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, argumentando que tuvo conocimiento de un ataque de Pineda en el que lo acusaba de incidir en los arbitrajes.

Méndez se enteró del comentario por un chat de dirigentes del fútbol colombiano, luego de que el presidente del Once Caldas, Tulio Mario Castrillón, se quejara del arbitraje tras el partido que Santa Fe le ganó al Once Caldas, 0-1, el pasado fin de semana, en el que le anularon mal un gol al equipo de Manizales.

Jaime Pineda, dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Cortesía La Patria

Luego de eso, Pinedo habría respaldado al dirigente, amenazando con dejar la Federación. “Señores muchas gracias por la confianza, pero cuando llegó nuevo presidente a un equipo el arbitraje cambio. RENUNCIO”, fue el comentario de Pineda, según reveló La Patria de Manizales.



Méndez, quien confirmó ver los mensajes en el citado chat, se sintió atacado: “Cuando se habla de un partido y de alguien tratando de alterar las decisiones de un árbitro, creo que se refiere directamente a mí. Me limité a pedir que se investigue disciplinariamente porque es un miembro del comité de la Federación y no puede dar apreciaciones a priori, porque es representante de nosotros y tiene que mostrar imparcialidad”, le dijo Méndez a EL TIEMPO.



Pineda renunció a su cargo en el comité ejecutivo el pasado lunes, pero luego reversó su decisión. En un comunicado, el Once Caldas dice que el comité de la Federación en pleno no aceptó la renuncia. Y aclaró que Pineda “nunca ha negado su vínculo al Once Caldas".

Comunicado oficial del Once Caldas pic.twitter.com/YrzQFvE5ep — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) September 19, 2019



