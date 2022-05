Independiente Santa Fe no está en las finales del primer torneo del año del fútbol colombiano y sobre Eduardo Méndez, su presidente, llueven las críticas.

Su mandato ha sido fuertemente cuestionado por los hinchas y la reciente decepción liguera alborotó aún más el avispero.



Dirigente furioso

"Da tristeza que a uno lo quieran sacar. Difícilmente me voy a poder ir porque no creo que haya otro pendejo que venga a tomar las arcas de la institución en el estado en que están. El único bobo fui yo, ahí si fui bobo”, ijo Méndez en ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.



Y agregó: “De pronto llegué en un mal momento, en una crisis importante, pero quién me manda a ser pendejo y hacerme cargo de eso. La gente dice ‘que llegue otro’, ojalá llegara para que se hiciera cargo. Seguramente hay muchos hinchas que quieren ser, pero en el momento que saben cómo es, sabemos que no van a llegar”.



Aseguró que por lo pronto el foco está centrado en las divisiones menores para que “salgan más Tamallos, más Pedrozas, más Gonzáles”. Justamente develó que un joven de 16 años, que “todo el mundo lo pregunta”, ya firmó con el equipo. Esto gracias al convenio con el fútbol antioqueño.



