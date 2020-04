Presidente de Santa Fe niega 'discriminación' con el equipo femenino

Ante la polémica que se generó en Santa Fe por el anuncio del acuerdo alcanzando con las jugadores del equipo femenino en el tema de sus salarios, el presidente Eduardo Méndez hizo precisiones sobre la situación contractual con la plantilla.

"Con el equipo femenino se llegó a un acuerdo mucho antes. Lo incluimos en este comunicado para que lo tuvieran en cuenta. No sé de donde viene el inconformismo", comenzó su intervención el presidente., sorprendido por las reacciones de rechazo que ha recibido frente al acuerdo.



Méndez argumentó que el club no ha tenido comportamiento discriminatorio con el plantel femenino porque se llegó a un acuerdo para darles garantías a las futbolistas.



"Suspensión y terminación de contrato es totalmente diferente. A ellas se les está cancelando el 50% de sus salario, se les pagan sus prestaciones y la institución es responsable de sus arriendos de vivienda y servicios ¿Dónde hay discriminación? Somos consecuentes", aseguró el dirigente.





"Si ustedes divulgan comentarios de que hubo discriminación entre los dos temas, yo digo que para eso debe haber las mismas condiciones. Aquí nunca existió. Por el contrario, el trato preferente como siempre se ha hecho hacia la mujer siempre ha sido para darles a ellas lo que merecen. Algunas comenzaron contrato con Santa Fe a mediados de febrero y otras al comenzar marzo. Santa Fe una vez se conoció la problemática suspendió entrenamientos. Las mujeres recibieron su pago parcial, las de febrero; ellas hoy ya recibieron marzo y por tal motivo se suspende el contrato", agregó el presidente.

"La que menos gana va a recibir el salario mínino, solo 4 jugadoras ganan esto. El acuerdo con ellas es que se suspenden los contratos pero recién se salga de esta emergencia se reanudará su contrato y extenderá el tiempo que corresponde", agregó



Además, Méndez aclaró que no ha recibido ningún reporte de la Dimayor sobre cuál será el futuro de la Liga femenina.



"Dimayor me ha hablado de cómo tratar de buscar el inicio de competencias de hombres, pero no en cuanto al torneo femenino. Es más, son pocos".



Agregó que busca alternativas para afrontar esta crisis, como buscar acuerdos con el distrito en el futuro tema de arrendamiento del estadio El Campín.



El anuncio del cuadro cardenal sobre su plantel femenino generó rechazo de parte la Asociación de Futbolistas e incluso de la alcaldesa de Bogotá Claudia López.



DEPORTES