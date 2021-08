Méndez: 'A las barras visitantes no se les puede permitir el ingreso'

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, lamentó este miércoles los desórdenes que se registraron el martes en el estadio El Campín, en el duelo contra Nacional.

El dirigente ratificó que harán gestiones para que se cumpla la ley con los presuntos implicados.

"Lo que sucedió no tiene nombre, es casi imposible hablar al ver que una manada de vándalos agreden lo que se había organizado, y un espectáculo que venía con calma, y en 2 minutos dañaron todo. Como institución nos vemos afectados, por tal motivo acudí anoche a una oficina de abogados para que haga parte del proceso contra estas personas capturadas y se busque aplicar la ley tal como lo dicen las normas penales. Es una medida que hay que tomar, tenemos que proteger a nuestros aficionados, niños, señores de edad afectados", dijo Méndez en 'Caracol Radio'.

Confirmó además que acudirán a la cita de la alcaldía de Bogotá, con la idea de que se tomen medidas que no perjudiquen a los clubes.



"Fuimos citados los equipos de Bogotá a las 10, vamos a hablar, pedimos suspensión del aplazamiento por unas horas de la asamblea de Dimayor y acudimos a ver qué medidas se van a tomar. Hay que hacer caer en cuenta a la alcaldesa que esto es terrible, pero tenemos que mirar que las medidas no perjudiquen las instituciones. Es como prohibir que haya manifestaciones, porque es caí imposible controlarlas".



Finalmente, se mostró partidario de que se prohíba el ingreso de hinchas visitantes. "Mientras esto no cambie, es una de las medidas que hay que tomar, a esas barras no se les puede permitir el ingreso, así nos afecten las arcas, hay que tomar esa medida", agregó.





