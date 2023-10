Eduardo Méndez, sin tapujos: crisis de Santa Fe, críticas y Peirano...  entrevista

Santa Fe vive días de tensión. El domingo pasado salió el técnico Hubert Bodhert, tras la goleada 5-0 contra Águilas. El lunes nombró al uruguayo Pablo Peirano en el cargo. A mitad de semana, la sede de Santa Fe se llenó de hinchas que protestaron contra la gestión del presidente Eduardo Méndez. Y, pese a todo, el equipo sigue en la pelea para clasificar a los cuadrangulares.

Méndez aguanta críticas, insultos y hasta amenazas. Un amplio sector de la afición estalló en su contra y pide que se vaya. El dirigente, que asumió el cargo a mediados del 2019, habló con EL TIEMPO de este momento crítico, justo antes del debut de Peirano, que será hoy contra Deportes Tolima (8:20 p. m.).



¿Cómo recibe el rechazo de un sector importante de la afición que pide que se vaya?

Es un momento difícil, un momento en el que creemos que hay un inconformismo que lo causó la derrota contra Águilas, pero uno aquí trata de hacer lo mejor.

Desafortunadamente, hechos como esos se salen de las manos; se trata de hacer los correspondientes correctivos y hubo la necesidad de hablar con el DT (Bodhert) para replantear. Gracias a su voluntad llegamos a un acuerdo y traemos a otro técnico que meses atrás habíamos buscado. Confiamos en que haga un buen trabajo y que el domingo (hoy) comience una ruta importante que nos lleve a resultados mucho mejores que los de hoy.



¿Le generan inestabilidad las protestas de la hinchada?

No tengo por qué. Esto es un juego, un deporte. Cuando se hacen las cosas uno busca ganar y, desafortunadamente, no se dan como se pretende. Siempre habrá que tener cabeza fría para tomar decisiones.

Hinchas de Santa Fe protestan contra Eduardo Méndez.

¿Qué les dice a quienes piden que deje la presidencia?

Tienen todo el derecho, pero cuando uno a sus accionistas mayoritarios les demuestra que el trabajo es bueno, difícilmente uno va a tener que irse haciendo las cosas bien. Una cosa son los resultados. Les digo que pueden ejercer cualquier actividad para solicitar lo que quieren, pero que la violencia la dejen a un lado. Al terminar el partido de la Selección Colombia (el jueves en Barranquilla) me sentía responsable del resultado porque allá llegaron a gritarme, ultrajarme delante de la mujer, a desearme que me vuelvan a detener, que me lleven a Estados Unidos, pero mi conciencia está tranquila, el trabajo está sobre la mesa, hemos organizado una institución y tarde o temprano saldremos de esta mala racha que nos cogió, aunque hoy tenemos 23 puntos y ganando los dos partidos de local hacemos 29 y arañando puntos podemos clasificar.



¿A Bodhert se le salió el equipo de las manos?

Lo importante es que aceptó dar un paso al costado. Ya pasó. Lo importante es de aquí en adelante.

Pablo Peirano, DT de Santa Fe.

¿Qué espera de Peirano?

De acuerdo con lo que consulté con el profesor (Gerardo) Pelusso y algunos jugadores que hicieron parte de la época en que ellos estuvieron, pues espero que saque al equipo adelante, tiene capacidad. De acuerdo con la evolución de estos primeros días, el grupo ha aceptado y entendido su trabajo. Esperemos a que en el día a día lo cojan más y demostrarlo en la cancha.



¿El grupo cómo reaccionó a todo esto que ha pasado?

Hablé con el grupo, presenté a Peirano. Para mí lo más importante es lo que pasó desde el lunes en adelante. No quiero saber hacia atrás.

Hinchas de Santa Fe protestan contra Eduardo Méndez

¿Ve la disposición del grupo?

Sí, lo importante es que no es imposible terminar entre los ocho y, como siempre he dicho, estando entre los ocho después será otra película y confiamos en que esa película nos sea favorable.



¿Confía en que Santa Fe sale de este mal momento?

Siempre que haya buen trabajo, siempre que se trabaje correctamente, tarde o temprano iremos a conseguir lo que buscamos. Más temprano que tarde volveremos a la ruta, buscamos el equilibrio deportivo y administrativo.



¿Ese equilibrio del que habla es su defensa ante la afición?

Al hincha le gusta ganar, y es respetable; eso quiero yo, lo que pasa es que hay que hacer la bases necesarias, sólidas, para más adelante, y creemos que eso es lo que hemos venido haciendo, administrativa, económica y deportivamente.



Usted tiene las cuentas claras para clasificar...

Sí, y el grupo y el DT que llegó, todos tenemos las cuentas claras, es recomponer el camino para sacar los resultados y salir adelante.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

