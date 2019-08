'Quieren jugar conmigo y no me van a coger de balón': Eduardo Méndez 

Santa Fe aún no nombre técnico. Y no lo puede hacer porque no ha resuelto la situación contractual con Patricio Camps. El entrenador se presentó este martes en el entrenamiento, pese a que el presidente Eduardo Méndez ya le notificó que no contará más con él.

Ahora viene un tema legal entre las partes, ya que el entrenador reclamaría la indeminización por 300.000 dólares, mientras que Santa Fe elegará justa causa para despedirlo, por no presentarse a la rueda de prensa tras la derrota contra Tolima, el pasado domingo.

Este martes, Méndez manifestó que le incomoda tener que hablar estos temas con Pascual Lezcano, representate del DT y conocido en Colombia por ser el empresario de José Pékerman. "No me gusta hablar con otra persona y él (Camps) así lo quiere", dijo Méndez y agrego. "Él se despidió del equipo, no entiendo esa falta de coherencia. Hoy apareció en la sede deportiva cuando lo cité en la administrativa. Quieren jugar conmigo y les va aquedar difícil que me pongan a mi de balón. ¿A hacer las cosas como ellos quieren?, no, a Santa Fe lo tienen que respetar", dijo enérgicamente Méndez en declaraciones a Caracol Radio.

Quieren jugar conmigo y les va aquedar difícil que me pongan a mi de balón. ¿A hacer las cosas como ellos quieren?, no, a Santa Fe lo tienen que respeta FACEBOOK

TWITTER

Mientras tanto, Santa Fe evalúa el futuro del equipo, Méndez reafirmó que Harold Rivera es su candidato para que asuma desde aquí y hasta diciembre. Pero dijo que eso no se ha definido hasta que no resuelve el tema con Camps. Además, se refirió a la posibilidad de que llegue Alberto Gamero en enero al equipo cardenal.



"No he negado que me gustaría que me colaborara Harold rivera, puede ayudar a estabilizar. En cuanto a Gamero, ojalá lo pudiera contratarlo desde ya, pero no me quiero meter en problemas con el senador Camargo (máximo dirigente del Tolima)…", dijo en tono jocoso el presidente cardenal.



DEPORTES