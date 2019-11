Presidente de Santa Fe habla de hechos anómalos: 'recibimos llamadas'

Muy molesto terminó el partido el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien protesto por el arbitraje de Gustavo Murillo en la derrota de su equipo contra el América, 2-0. El dirigente dejó graves acusaciones aunque no profundizo, al referirse a que recibió llamadas extrañas antes del partido, situación que , dijo, está en investigación.

"Tengo que pedirles excusas a la afición porque me he dado cuenta que cuando uno no tiene poder las cosas suceden y ante eso no podemos discutir", dijo Mëndez asl inciar la rueda de prensa del técnico Hárold Rivera.



"Sé, me han reportado, las irregularidades en el arbitraje de hoy. El señor Murillo y sus asistentes cometieron errores que dañan el trabajo de un semestre que pudieron mis jugadores y el esfuerzo del técnico para sacar esto adelante. No voy a denunciar hechos que de pronto puse en conocimiento ayer (miércoles), porque considero que cuando tenga pruebas las haré públicas, pero había algunos comentarios, nos hicieron algunas llamadas y nos dijeron cosas que estoy en punto de averiguar, ojalá las pueda comprobar. Es difícil, no puedo hablar sin pruebas. Los muchachos se entregaron, fueron valientes y ante esto es difícil conseguir lo que uno busca con trabajo y esfuerzo", dijo Méndez sin agregar detalles de qué tipo de denuncia es la que quiere hacer. "En su momento pondré en conocimiento de quiénes corresponde"., agrego.



"Tuve llamadas de varios analistas que nos han dicho cómo se falló en los goles", agregó el dirigente.



Los periodistas insistieron en el tema, y Méndez agregó: "Hablo con pruebas. El árbitro en su informe dirá si le lo increpé. Por el contrario me fui con él y lo separé de los jugadores", dijo.



DEPORTES