Presidente de Santa Fe explica por qué se va Rivera: señala a exjugadores

Este domingo Santa Fe decidió no seguir con el entrenador Harold Rivera, quien estaba en la cuerda floja por los malos resultados. Grigori Méndez y Francisco Delgado quedan al frente del equipo.



Eduardo Mëndez, presidente del club cardenal, explicó a EL TIEMPO sus razones para no continuar con el entrenador, que no obedecen solo a temas de resultados.

El profesor se va por el bienestar del equipo, para que exjugadores no sigan creando mal ambiente FACEBOOK

¿El empate no salvó la cabeza de Rivera?

El profesor se va por el bienestar del equipo, para que exjugadores no sigan creando mal ambiente y atacando a la institución desde los micrófonos. Lo mejor era cambiar el técnico.



¿A quién se refiere?

A Luis Manuel Seijas.



¿Por qué?

Salió a decir (en un programa radial) que él guardaba los códigos del camerino y no podía hablar del ambiente, pero lo que dijo es que el ambiente era malo y rompió los códigos, y luego dice que el lenguaje corporal de los jugadores en la cancha denotaba problemas en el grupo. Para evitar que le sigan haciendo daño a Harold y al club, por eso se tomó la decisión.

¿Eso significa que a Rivera lo saca Seijas?

Eso significa que protegimos al profesor, a los jugadores y a la institución.



¿Había mal ambiente en el equipo?

El ambiente estaba bien, eso se ve en la expresión corporal del grupo en el gol en Pereira y la alegría por haber empatado. Y también esta mañana cuando vi su reacción ante la decisión tomada... creo que eso no era lo que estaba pasando en el equipo.



Tenemos versiones de que en Santa Fe estaban disgustados con algunos exjugadores que habrían incidido en la salida de Daniel Giraldo a Millonarios...

Seijas no tuvo que ver en eso. Andrés Pérez y otro exjugador sí se pusieron a ofrecer a Giraldo a otros equipos, especialmente de Argentina, a través de empresarios, por lo que el jugador tuvo exigencias salariales imposibles e inalcanzables para Santa Fe y terminó saliendo del equipo.





